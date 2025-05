DJ Mie “đốn tim” fan với outfit màu kẹo ngọt như nữ sinh

DJ Mie - cô nàng DJ đình đám của làng nhạc Việt tiếp tục khiến fan “rụng tim” khi khoe loạt hình mới trong outfit ngọt ngào như búp bê. Với cách phối đồ trẻ trung, tinh nghịch và không kém phần cá tính, Mie chứng minh sức hút không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở gu thời trang cực bắt trend. Trong loạt ảnh mới, Mie lựa chọn set đồ gồm áo thun vàng nổi bật in hình BABYMILO phối cùng chân váy ngắn caro dáng xếp ly. Đây là combo hoàn hảo mang hơi thở của phong cách Harajuku – đáng yêu, năng động và đầy màu sắc. Gam màu vàng tươi giúp Mie trở nên nổi bật, đồng thời mang lại cảm giác vui tươi, trẻ trung. Hình in hoạt hình với các nhân vật monkey đáng yêu càng làm tăng tính "vượt mức đáng yêu" cho tổng thể outfit. Thiết kế váy mini plaid được Mie lựa chọn mang đến vibe nữ sinh Nhật Bản - vừa nữ tính, vừa pha chút nghịch ngợm. Thời gian gần đây, Mie cũng thường xuất hiện với giao diện nữ tính, ngọt ngào. Trong loạt ảnh được đăng tải cách đây không lâu, cô nàng diện outfit với tone hồng ngọt ngào gồm chân váy dạng mini skirt cùng với áo dạng croptop có phần cổ được thiết kế phá cách ấn tượng. Để phù hợp với giao diện, nữ DJ lựa chọn tone make-up tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên đường nét gương mặt. Sinh năm 1995, DJ Mie (tên thật là Trương Tiểu My) từng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi theo đuổi đam mê âm nhạc. Cô nàng gây ấn tượng với phong cách chơi nhạc hết mình, cháy cùng khán giả trên sân khấu. Bên cạnh tài năng chơi nhạc, Mie còn được biết đến với gu ăn mặc đa dạng từ năng động sporty, cá tính street style đến nữ tính bánh bèo. Với thân hình cân đối, gương mặt xinh xắn và thần thái tự tin, mỗi lần xuất hiện của Mie đều khiến mạng xã hội "bùng nổ".

