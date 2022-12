Chồng bị chê ngoại hình, "cô chủ tiệm nail" ra mặt đáp căng

Mới đây trên trang cá nhân, " cô chủ tiệm nail" Huyền My có bài đăng mới. Không khoe bàn thân hay anh xã, Huyền My đáp trả lời của một "bà chị" khi người này chê bai ngoại hình của diễn viên Anh Tú.Bạn gái cũ Quang Hải viết: "Thưa chị! Cơ địa chồng em là bị ngứa từ trong nên gãi từ bé nên mới gọi là Tú 'gãi'. Thành ra da chồng em bị xước do chồng em gãi nhiều chắc chị cũng biết chứ không có... thần thánh nào mà trị được cái da bề ngoài của chồng em cả... Miễn sao chồng em vẫn sạch sẽ, thơm lừng trời, luôn vì vợ, vì gia đình và em bán gì thì vẫn là làm ăn chân chính. Chị không phải khịa chồng em là 'da xước thế sao không về bảo vợ bôi kem cho'. Ai nói thì em không cho là khịa nhưng chị thì có đấy, đùa cũng bớt vô duyên lại. Nói câu nào thì phải suy nghĩ trước cho nó tinh tế lên chị. Lớn rồi. Và ở chỗ làm việc thì lại càng phải lịch sự chị nhé. Nhịn riết rồi nghĩ ai cũng nể mình". Huyền My viết thêm. Ở phần bình luận, rất nhiều tài khoản khuyên Huyền My nên bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay về mình và gia đình. Ngày 26/9 vừa qua, cô chủ tiệm nail Huyền My và nam diễn viên Anh Tú đã có một tiệc cưới hoành tráng diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Ngày vui của đôi trẻ càng thu hút sự chú ý hơn khi có sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi đình đám của showbiz Việt như Mạc Văn Khoa, MC Đại Nghĩa, Minh Dự, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Puka,... Tháng 5 vừa qua, Huyền My và Anh Tú cũng vừa tổ chức lễ ăn hỏi và hôn lễ lần 1 tại quê nhà của cô dâu tại Nghệ An. Khi đó, rất nhiều tên tuổi có tiếng của showbiz Việt góp mặt như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung,... Và đến ngày 25/9, cả 2 cũng có lễ cưới ấm cúng tại nhà thờ. Hôn lễ ấy gói gọn trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Tính đến nay, Huyền My và Anh Tú đã có 3 tháng về chung nhà. Hiện họ chưa sinh con vì muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

