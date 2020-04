Bị "thời gian bỏ quên", dàn hot girl Việt tuổi băm vẫn xinh như đôi mươi

Ribi Sachi (Thủy Nguyễn) là hot girl Việt dường như thời gian đã bỏ quên. "Nữ thần FapTV" năm nay đã chạm ngưỡng tuổi 30, thế nhưng, nhìn cô nàng chẳng “nhỉnh” hơn nữ sinh trung học là bao. Kể từ thuở mới xuất hiện, dân tình không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp không góc chết của Ribi Sachi. Ai cũng như bị nhấn chìm trong đôi mắt ướt, gương mặt khả ái, bầu bĩnh đáng yêu, dịu dàng và thuần khiết, đôi môi chúm chím nhìn yêu không tả được… của hot girl 9X ở tuổi 30 này. Không chạy theo xu hướng gợi cảm, quyến rũ hay quá trưởng thành, Ribi Sachi gây cảm mến cho người hâm mộ bởi vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, gu ăn mặc nhẹ nhàng, kín đáo và đời tư không ồn ào, không scandal. Những bức ảnh trên trang cá nhân của Ribi Sachi vẫn nhận hàng trăm ngàn like và vô vàn lời bình luận từ fans. Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 và chính thức bước sang tuổi 31 vào năm 2020. Thế nhưng, nếu không nói, đố ai biết được rằng hot girl Việt đời đầu đã nhập hội "tam tuần" như vậy. Bước sang tuổi 30, nhưng những dấu hiệu tuổi tác dường như vẫn chưa xuất hiện với Midu. Nhan sắc ngọt ngào, khí chất tiểu thư nhẹ nhàng sang chảnh, xây dựng hình tượng "công chúa bánh bèo", Midu khiến bao nhiêu người "sa lưới" vào tim nàng. Không chỉ vậy, càng ngày nhan sắc của Midu càng thăng hạng theo cấp số nhân – từ thuở mới vào nghề vẫn chưa ai "dìm hàng" được hot girl sinh đời đầu này. Hotgirl đời đầu – Sam (tên thật là Nguyễn Hà My) vừa đón sinh nhật tuổi 30. Trong suốt 10 năm qua, cô nàng hot girl luôn là cái tên có sức ảnh hưởng đến giới trẻ với vai trò người mẫu, hotgirl, diễn viên, MC, ca sĩ Hiện tại, Sam vẫn là một trong những nghệ sĩ đa tài nhất nhì V- Biz. Từ những ngày đặt chân vào làng giải trí, Sam luôn khiến người hâm mộ nhớ đến mình với gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn búp bê, làn da trắng sứ, vóc dáng 3 vòng chuẩn S-line. Nắm trong tay khối tài sản ước tính 2 triệu đô (khoảng 50 tỷ đồng), Sam đã gây dựng trong mắt công chúng hình ảnh của một hot girl đa tài, giàu có tự thân, không hề dựa dẫm vào đại gia. Nhan sắc của Sam được nhiều người ngưỡng mộ bình phẩm dường như bị thời gian bỏ quên. Cũng là một trong những hotgirl đời đầu của Sài Thành, Ngọc Thảo vẫn đang là cái tên được chú ý nhất trên MXH. Với hơn 1,5 triệu người theo dõi chỉ tính riêng trên Instagram, có thể thấy sức hút của Ngọc Thảo lớn như thế nào dù đã bước sang tuổi 30 (sinh năm 1990). Thế nhưng, điều mà các netizen và người hâm mộ quan tâm là tại sao Ngọc Thảo dường như không già đi chút nào so với nhan sắc thuở mới hot? Từ hồi mới debut năm 17, 18 tuổi tới bây giờ là 30, thời gian đã lãng quên nên cứ để cô nàng trẻ mãi không già. Mời quý độc giả xem video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: Youtube

