Công bố phát hiện chưa từng có về bộ não

Các nhà khoa học vừa công bố một bản đồ não bộ đột phá, ghi lại chi tiết hoạt động thần kinh khi đưa ra quyết định, mở ra kỷ nguyên mới cho thần kinh học.

Bản đồ não này được xây dựng từ dữ liệu của 139 con chuột, ghi nhận hơn 600.000 tế bào thần kinh ở 279 vùng não, chiếm khoảng 95% toàn bộ não chuột. Ảnh: Lifeboat Foundation.
Đây là lần đầu tiên giới khoa học có cái nhìn toàn diện về hoạt động thần kinh khi một quyết định được hình thành và thực hiện.
Thành quả đến từ sự hợp tác của 22 phòng thí nghiệm trong 7 năm, kết quả được công bố trên tạp chí Nature vào ngày 3/9.
Nghiên cứu gồm hai hướng chính: mô tả sự phân bố rộng rãi của hoạt động thần kinh khi ra quyết định, và phân tích vai trò của kỳ vọng trong việc định hình lựa chọn.
Bản đồ mới cho thấy quyết định không chỉ xuất phát từ một số vùng não nhất định, mà là sự phối hợp của mạng lưới rộng lớn trải khắp não bộ.
Công nghệ Neuropixels, có khả năng ghi lại tín hiệu từ hàng nghìn tế bào thần kinh cùng lúc, đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên bản đồ này.
Các thí nghiệm cho chuột thực hiện nhiệm vụ điều khiển vòng tròn trên màn hình đã minh họa quá trình thần kinh từ tiếp nhận tín hiệu thị giác, ra quyết định vận động đến phản ứng với phần thưởng.
Nghiên cứu cũng chứng minh rằng não bộ sử dụng kiến thức và kỳ vọng từ trải nghiệm trước đó ngay từ giai đoạn đầu của việc xử lý thông tin để đưa ra quyết định.
