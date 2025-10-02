Chu Nguyên Chương định làm điều rùng rợn với người trùng lá số tử vi

Tin vào số phận, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lo sợ có người có cùng lá số tử vi với mình. Do đó, ông sai người âm thầm điều tra nhằm loại bỏ hậu họa.