Chu Nguyên Chương định làm điều rùng rợn với người trùng lá số tử vi

Kho tri thức

Chu Nguyên Chương định làm điều rùng rợn với người trùng lá số tử vi

Tin vào số phận, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lo sợ có người có cùng lá số tử vi với mình. Do đó, ông sai người âm thầm điều tra nhằm loại bỏ hậu họa.

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là hoàng đế sáng lập ra nhà Minh. Ông là một trong số ít vị vua có xuất thân là thường dân. Từng phải đi ăn xin, nếm trải nhiều khó khăn, nguy hiểm, Chu Nguyên Chương từng bước trau dồi học vấn, khổ luyện thành tài và xây dựng lực lượng để xưng đế, thành lập nhà Minh.
Thuở nhỏ, Chu Nguyên Chương từng vào chùa làm sư do dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ, anh chị trong gia đình. Trong thời gian ở chùa, ông đã nghiên cứu kinh điển Phật giáo.
Do tin vào số phận nên Minh Thái Tổ cho rằng sự nghiệp thành công của bản thân không chỉ nhờ nỗ lực mà còn liên quan đến tử vi bát tự.
Theo hoàng đế Chu Nguyên Chương, sở dĩ ông có thể trở thành bậc cửu ngũ chí tôn là vì mệnh của mình là Chân Long Thiên Tử. Xuất phát từ điều này, ông lo sợ sẽ có thể có người có cùng lá số tử vi với mình, đe dọa ngai vàng mà ông mất nhiều công sức và tâm huyết mới có được.
Vì vậy, để loại bỏ hậu họa, hoàng đế Chu Nguyên Chương đã cho người tiến hành một cuộc điều tra bí mật về lá số tử vi của người dân. Nếu tìm được người đó thì đưa đến trước mặt Minh Thái Tổ để ông định đoạt số phận.
Sau một thời gian điều tra, những người được Chu Nguyên Chương cử đi đã tìm được người có cùng lá số tử vi với hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Họ đã đưa người này tới diện kiến Minh Thái Tổ.
Khi nhìn thấy người có cùng lá số tử vi với mình, Minh Thái Tổ bất ngờ vì đó là một lão nông tóc hoa dâm, kiếm sống bằng nghề nuôi ong. Biết được điều này, hoàng đế Chu Nguyên Chương cười lớn.
Trong số những văn võ bá quan có mặt khi đó, Lưu Bá Ôn - người có công phò tá Chu Nguyên Chương lên ngôi - liền lên tiếng để giải nguy cho lão nông. Vị quan họ Lưu nói rằng ông lão đó sinh vào cuối giờ Thìn nên chỉ có số mệnh nuôi ong. Trong khi đó, Minh Thái Tổ sinh vào đầu giờ Thìn nên đương nhiên có số mệnh cai trị thiên hạ”.
Nghe Lưu Bá Ôn nói vậy, hoàng đế Chu Nguyên Chương rất vui và cho rằng giết lão nông đó là điều thiếu khôn ngoan. Vì vậy, ông hoàng này tha chết cho người có cùng lá số tử vi với mình. Đồng thời, Minh Thái Tổ ban thưởng hậu hĩnh và sai người đưa lão ông nuôi ong trở về quê.
Theo đó, ông lão nuôi ong có cùng lá số tử vi với Minh Thái Tổ đã may mắn thoát khỏi cửa tử. Lưu Bá Ôn cũng cho thấy lời nói của ông có ảnh hưởng tới quyết định của Chu Nguyên Chương. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
