Sống Khỏe

Chấm dứt một thập kỷ run rẩy vì parkinson nhờ phẫu thuật kích thích não sâu

Việc đặt điện cực kích thích não giúp điều biến hoạt động tế bào thần kinh, cải thiện các triệu chứng điển hình như run, cứng, chậm vận động, giảm loạn động.

Thúy Nga

Sau một thập kỷ sống chung với bệnh parkinson, ông N.X.T (52 tuổi, Bắc Ninh) đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện phẫu thuật kích thích não sâu, mở ra hy vọng cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh vận động linh hoạt hơn, giảm phụ thuộc vào thuốc và hạn chế các tác dụng phụ do điều trị nội khoa kéo dài.

dien-cuc.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thực hiện phẫu thuật kích thích não sâu cho bệnh nhân N.X.T. - Ảnh BVCC

ThS.BS Ngô Thị Huyền, Khoa Nội – Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân N.X.T có tiền sử parkinson kéo dài 10 năm, bệnh nhân phải duy trì thuốc 4 lần mỗi ngày với liều thấp.

Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ sử dụng nửa viên mỗi lần, người bệnh vẫn xuất hiện tác dụng phụ loạn động nghiêm trọng: tay chân cử động không kiểm soát, các động tác kiểu múa giật xảy ra liên tục.

Đáng chú ý, khi không dùng thuốc, bệnh nhân rơi vào tình trạng chậm chạp, cứng đờ, sinh hoạt cá nhân bị hạn chế nghiêm trọng; đi lại khó khăn, thậm chí chỉ có thể đứng mà không bước được.

Ngược lại, khi uống thuốc dù chỉ liều nhỏ, loạn động vùng mặt, miệng, lưỡi xuất hiện dày đặc, khiến bệnh nhân gần như không thể ăn uống, nói chuyện hay giao tiếp bình thường.

Vào cuối tháng 12/2025, bệnh nhân N.X.T được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật kích thích não sâu. Trường hợp này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phương pháp kích thích não sâu (DBS) trong điều trị bệnh parkinson.

Ở giai đoạn muộn, thuốc vừa kém hiệu quả, thời gian tác dụng ngắn, vừa gây loạn động nặng nề làm suy giảm chất lượng sống. Việc đặt điện cực kích thích não giúp điều biến hoạt động tế bào thần kinh, cải thiện các triệu chứng điển hình như run, cứng, chậm vận động, đồng thời làm giảm loạn động do thuốc.

Phẫu thuật kích thích não sâu giúp chấm dứt 10 năm run rẩy do Parkinson cho bệnh nhân N.X.T.

Sau can thiệp, người bệnh có thể giảm liều thuốc, hạn chế tác dụng phụ và duy trì sinh hoạt gần như bình thường trong ngày, mở ra thêm cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân parkinson giai đoạn tiến triển.

dien-cuc-1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Ngô Thị Huyền, trong điều trị bệnh Parkinson giai đoạn tiến triển, phẫu thuật thần kinh chức năng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ nội thần kinh và ngoại thần kinh ở tất cả các giai đoạn: trước mổ, trong mổ và sau mổ.

Trước phẫu thuật, hai ê-kíp cùng thăm khám, hội chẩn và đánh giá phim chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla có gây mê để bảo đảm chất lượng hình ảnh phục vụ lập kế hoạch phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phối hợp xác định chính xác toạ độ nhân dưới đồi – vị trí đích đặt điện cực – nhằm cải thiện triệu chứng và hạn chế tác dụng phụ của thuốc.

Mặc dù nhân dưới đồi chỉ có kích thước 5 – 7 mm, nhờ hệ thống định vị và trang thiết bị hiện đại cho phép chồng ghép hình ảnh cộng hưởng từ với CT 64 dãy, các bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí tổn thương, tránh mạch máu, rãnh não và não thất, qua đó giảm thiểu biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.

Mô hình phối hợp liên chuyên khoa toàn diện là một trong những thế mạnh nổi bật giúp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đạt được nhiều thành công trong điều trị bệnh parkinson giai đoạn tiến triển.

Chăm sóc viêm da cơ địa mùa lạnh

Chăm sóc viêm da cơ địa mùa lạnh

Thời tiết lạnh gây ảnh hưởng lớn đến da bị viêm da cơ địa. Chủ động bảo vệ, chăm sóc đúng cách để hạn chế triệu chứng và phòng bệnh.

