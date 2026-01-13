Bụng to bất thường, phát hiện ung thư tinh hoàn kích thước lớn trong ổ bụng

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) vừa phẫu thuật cho một người đàn ông có khối ung thư tinh hoàn “khổng lồ” trong ổ bụng.

Ung thư tinh hoàn là bệnh lý ác tính không hiếm gặp ở nam giới trẻ tuổi. Tuy nhiên, trong những trường hợp tinh hoàn không xuống bìu (tinh hoàn lạc chỗ), khối u có thể âm thầm phát triển trong ổ bụng và chỉ được phát hiện khi đã đạt kích thước rất lớn, thậm chí kèm theo di căn hạch.

Mới đây, Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận và điều trị một ca bệnh đặc biệt: Người bệnh nam, sinh năm 1991, nhập viện trong tình trạng bụng to lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, kèm theo cảm giác sờ thấy một khối cứng trong ổ bụng, khu trú vùng hạ vị - vị trí dễ gây nhầm lẫn với các khối u ổ bụng khác. Đáng chú ý, người bệnh không có biểu hiện đau dữ dội, không sốt, khiến việc phát hiện ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u lớn - Ảnh BVCC

Qua khai thác tiền sử và thăm khám toàn diện, các bác sĩ nhận thấy bìu người bệnh không có tinh hoàn tương ứng, từ đó đặt ra nghi ngờ tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng.

Kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại và xét nghiệm chuyên sâu, xác định trường hợp này là ung thư tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng, kích thước rất lớn, đã có di căn hạch.

Sau nhiều lần hội chẩn liên chuyên khoa, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u tinh hoàn và vét hạch vùng, sau đó tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ.

BS Phan Lê Nhật Long - Khoa Nam học cho biết: “Đây là một ca phẫu thuật khó. Khối u có kích thước rất lớn, nguy cơ dính vào các cơ quan lân cận trong ổ bụng. Đặc biệt, kỹ thuật vét hạch quanh động mạch chủ bụng rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro”.

Ca mổ được chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua nhiều lần hội chẩn với sự tham gia của các chuyên khoa: Nam học, Tiết niệu, Phẫu thuật bụng, Phẫu thuật tim mạch, Gây mê hồi sức, Truyền máu… nhằm xây dựng phương án tối ưu và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

“May mắn, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, khối u được lấy trọn vẹn. Hiện người bệnh tiếp tục được điều trị hóa chất theo đúng phác đồ”, BS Long chia sẻ.

Khối u tinh hoàn lạc chỗ kích thước lớn được lấy ra từ ổ bụng (hình ảnh đã được xử lý màu) - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia, tinh hoàn không xuống bìu là một bất thường bẩm sinh. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, tinh hoàn nằm trong ổ bụng có nguy cơ cao gặp nhiều biến chứng như: thoái hóa, giảm chức năng sinh tinh và đặc biệt là nguy cơ ung thư tinh hoàn cao hơn nhiều lần so với tinh hoàn nằm đúng vị trí trong bìu.

Khi ung thư xảy ra, bệnh thường được phát hiện muộn, khối u lớn và dễ di căn. Đáng lo ngại, ở người trưởng thành, tình trạng này có thể bị bỏ quên trong nhiều năm, cho đến khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở ổ bụng.