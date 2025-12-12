Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Brown Dust 2 “chơi lớn” với cosplay waifu nóng bỏng

Số hóa

Brown Dust 2 “chơi lớn” với cosplay waifu nóng bỏng

Tại AGF 2025, Brown Dust 2 gây sốt khi tổ chức cosplay show táo bạo với dàn waifu quyến rũ.

Thiên Trang (TH)
Ngành gacha game luôn biết cách tạo cú hích truyền thông bằng những sự kiện hoành tráng.
Ngành gacha game luôn biết cách tạo cú hích truyền thông bằng những sự kiện hoành tráng.
Tại Anime X Game Festival 2025 ở Hàn Quốc, Brown Dust 2 trở thành tâm điểm với cosplay show.
Tại Anime X Game Festival 2025 ở Hàn Quốc, Brown Dust 2 trở thành tâm điểm với cosplay show.
Gian hàng của tựa game thu hút lượng khách khổng lồ nhờ dàn cosplayer xinh đẹp và gợi cảm.
Gian hàng của tựa game thu hút lượng khách khổng lồ nhờ dàn cosplayer xinh đẹp và gợi cảm.
Wilhelmina trong skin Frozen Queen gây ấn tượng với bộ bodysuit trắng và vương miện lộng lẫy.
Wilhelmina trong skin Frozen Queen gây ấn tượng với bộ bodysuit trắng và vương miện lộng lẫy.
Morpeah xuất hiện trong trang phục Bunny Girl dễ thương nhưng đầy cuốn hút.
Morpeah xuất hiện trong trang phục Bunny Girl dễ thương nhưng đầy cuốn hút.
Olivier trong skin Apostle mang vẻ quyến rũ với đầm trắng và giáp vàng sang trọng.
Olivier trong skin Apostle mang vẻ quyến rũ với đầm trắng và giáp vàng sang trọng.
Sân khấu xanh băng giá nhưng màn trình diễn nóng bỏng khiến fan như thấy nhân vật bước ra đời thực.
Sân khấu xanh băng giá nhưng màn trình diễn nóng bỏng khiến fan như thấy nhân vật bước ra đời thực.
Show diễn tạo làn sóng chia sẻ mạnh mẽ, khẳng định chiến dịch marketing thành công của Brown Dust 2.
Show diễn tạo làn sóng chia sẻ mạnh mẽ, khẳng định chiến dịch marketing thành công của Brown Dust 2.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Brown Dust 2 #cosplay #AGF 2025 #waifu #gacha game #cosplayer

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT