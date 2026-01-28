Hà Nội

Bình minh trên hồ Dầu Tiếng hút khách yêu thiên nhiên

Du lịch

Bình minh trên hồ Dầu Tiếng hút khách yêu thiên nhiên

Cách TP HCM khoảng 100km, hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) gây ấn tượng bởi mặt nước mênh mang, cảnh sắc hoang sơ và khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn đẹp đến nao lòng.

Vân Giang/ Ảnh NAG Triều Potorapy
Nằm trải dài trên địa phận Tây Ninh hồ Dầu Tiếng từ lâu được biết đến là công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Bộ, đóng vai trò cung cấp nước tưới tiêu cho hàng ngàn hecta đất nông nghiệp. Tuy nhiên, vượt ra ngoài giá trị kinh tế, nơi đây còn đang dần trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút những người yêu thiên nhiên và đam mê khám phá.
Khi bình minh lên, hồ Dầu Tiếng khoác lên mình vẻ đẹp lặng lẽ và huyền ảo. Ánh mặt trời đầu ngày nhuộm vàng cả mặt nước rộng lớn, tạo nên những vệt sáng lấp lánh kéo dài đến tận chân trời.
Giữa không gian mênh mang ấy, hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ lướt trên mặt hồ càng làm bức tranh thêm phần thi vị, bình yên.
Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, hồ Dầu Tiếng chinh phục du khách bằng sự hoang sơ và trong lành. Mặt nước phẳng lặng, những “đảo nhỏ” nhô lên giữa lòng hồ cùng đường chân trời mờ ảo tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Đây cũng là lý do nhiều bạn trẻ, nhiếp ảnh gia tìm đến để săn ảnh bình minh và hoàng hôn – hai thời khắc được xem là đẹp nhất trong ngày.
Đến hồ Dầu Tiếng, du khách có thể thuê thuyền của người dân địa phương để dạo quanh lòng hồ, khám phá những hòn đảo nhỏ còn nguyên nét tự nhiên. Ngồi trên thuyền, phóng tầm mắt ra xa, lắng nghe tiếng gió và sóng nước, mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác thư thái hiếm có.
Bên cạnh trải nghiệm ngắm cảnh, hồ Dầu Tiếng còn là điểm cắm trại lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày. Buổi tối quây quần bên lều trại, sáng sớm thức dậy đón bình minh trên mặt hồ tĩnh lặng là trải nghiệm được nhiều du khách đánh giá là “đáng thử ít nhất một lần”.
#Du lịch sinh thái hồ Dầu Tiếng #Ngắm bình minh hoàng hôn #Thiên nhiên hoang sơ Tây Ninh

