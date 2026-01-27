Hà Nội

Theo bước chân du khách lên đỉnh Nà Lay săn mây, ngắm sao

Nằm trên độ cao gần 600m, đỉnh Nà Lay là điểm đến lý tưởng để săn mây lúc bình minh, ngắm sao ban đêm và thu trọn vẻ đẹp thung lũng lúa giữa núi đá vôi.

Cách Hà Nội không quá xa, đỉnh Nà Lay (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đang trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thiên nhiên lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày. Ảnh Lương Cung
Với độ cao khoảng 600 m so với mực nước biển, nơi đây cho phép phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn – một trong những thung lũng đẹp nhất vùng Đông Bắc, nổi bật với những cánh đồng lúa xen giữa các dãy núi đá vôi trùng điệp. Ảnh Lương Cung
Hành trình lên đỉnh Nà Lay không quá dài nhưng đủ mang lại cảm giác chinh phục. Du khách cần đi bộ khoảng 30 – 60 phút, tùy thể trạng và lượng hành lý mang theo. Cung đường leo chủ yếu là các bậc thang kết hợp với lối mòn đất đá, khá dốc ở một số đoạn. Ảnh Lương Cung
Tuy nhiên, càng lên cao, khung cảnh càng mở rộng, bù đắp cho những bước chân mệt mỏi bằng không gian thoáng đãng và tầm nhìn ngày một khoáng đạt. Ảnh Lương Cung
Trên đỉnh Nà Lay có một trạm viba phát sóng và khoảng đất bằng tương đối rộng, đủ để các nhóm du khách nghỉ ngơi hoặc dựng lều cắm trại. Từ vị trí này, vào khoảng 5:00 – 5:30 sáng, nếu thời tiết thuận lợi, biển mây trắng xóa sẽ dâng kín thung lũng bên dưới. Ảnh Lương Cung
Khi mặt trời dần ló rạng sau những dãy núi đá vôi, ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng mây trời, ruộng lúa và làng bản, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Đây cũng là khoảnh khắc được nhiều nhiếp ảnh gia chờ đợi, bởi chỉ cần một góc máy hợp lý, toàn bộ vẻ đẹp của Bắc Sơn đã hiện lên trọn vẹn. Ảnh Lương Cung
Không chỉ hấp dẫn vào buổi sớm, đỉnh Nà Lay về đêm còn mang đến trải nghiệm đặc biệt cho những người yêu thiên văn. Nhờ vị trí cao và ít bị ảnh hưởng bởi ánh đèn đô thị, du khách có thể quan sát khá rõ dải Ngân hà và các chòm sao trong những đêm trời quang. Ảnh Nguyễn Trọng Cung
Nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn cắm trại qua đêm, tự chuẩn bị bữa tối đơn giản, quây quần bên ánh đèn trại giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng và gió núi thổi nhè nhẹ. Ảnh Nguyễn Trọng Cung
Để đảm bảo an toàn khi nghỉ lại trên đỉnh, du khách nên liên hệ trước với nhân viên trạm viba. Các vật dụng cần thiết bao gồm lều bạt, túi ngủ hoặc chăn mỏng, đèn pin, bật lửa và đồ ăn nhanh hoặc bếp dã ngoại. Thời tiết trên cao về đêm thường se lạnh, đặc biệt vào mùa thu – đông, vì vậy cần chuẩn bị trang phục giữ ấm phù hợp. Ảnh Lương Cung
Ngoài phương án cắm trại, du khách cũng có thể lựa chọn nghỉ lại tại làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, nằm dưới chân núi Nà Lay. Tại đây có nhiều homestay nhà sàn truyền thống của người Tày, phục vụ các món ăn địa phương và mang đến cơ hội trải nghiệm nhịp sống bản làng yên bình. Ảnh Lương Cung
Không quá ồn ào hay đông đúc, Nà Lay mang đến cảm giác tách biệt nhẹ nhàng khỏi nhịp sống đô thị. Với cảnh sắc nguyên sơ, biển mây bồng bềnh và bầu trời sao trong vắt, cung đường Bắc Sơn – Nà Lay là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tìm một điểm đến gần gũi thiên nhiên, đủ để đi trong vài ngày nhưng đủ đẹp để lưu lại những ký ức khó quên. Ảnh Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
