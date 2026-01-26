Theo bước trekker đón bình minh trên biển mây núi Muối

Hà Nội

Khi mặt trời dần nhô lên giữa biển mây cuồn cuộn, núi Muối trở thành điểm hẹn bình minh đẹp bậc nhất trên hành trình chinh phục Ky Quan San hùng vĩ.

Vân Giang/ Ảnh Chao Phẩu
Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) từ lâu đã là cái tên quen thuộc với những người yêu trekking và khám phá. Là đỉnh núi cao thứ tư của Việt Nam, Ky Quan San không chỉ hấp dẫn bởi thử thách địa hình mà còn bởi những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng trên suốt hành trình. Trong đó, bình minh trên núi Muối được xem là trải nghiệm không thể bỏ lỡ.
Núi Muối nằm ở độ cao khoảng 2.200m, gần khu vực các lán nghỉ trên cung trekking Ky Quan San. Từ lán trên, du khách chỉ mất vài phút di chuyển, còn từ lán dưới, hành trình cũng chỉ khoảng 15 phút đi bộ qua một con dốc thoai thoải. Không quá hiểm trở, không cần vượt vách đá cheo leo, nhưng đổi lại là một không gian mở ra trọn vẹn biển mây và bầu trời phía Đông – nơi mặt trời bắt đầu hành trình của mình.
Trong số các điểm săn mây ở vùng núi phía Bắc, núi Muối được nhiều người đánh giá là một trong những nơi đẹp và “đáng công chờ đợi” nhất. Biển mây ở đây thường dày, trải rộng, cuộn trào qua các sườn núi như sóng, tạo nên cảm giác đứng giữa một đại dương trắng xóa.
Thời điểm lý tưởng nhất để trekking Ky Quan San và săn mây trên núi Muối là từ tháng 11 đến hết tháng 2. Khi mùa đông tràn về, nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao, sương mù dày – những yếu tố thuận lợi để hình thành biển mây đẹp.
Tuy nhiên, săn mây và ngắm bình minh luôn là cuộc hẹn mang tính “nhân duyên” với thời tiết. Chỉ khi có đủ cái lạnh để giữ mây, đủ độ ẩm để mây dày và đặc biệt là có nắng, núi Muối mới khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ nhất.
Bình minh mùa đông trên núi thường đến muộn. Khoảng 5h30 sáng, khi trời vẫn còn mờ tối, gió lạnh luồn qua từng lớp áo, du khách đã lặng lẽ rời lán, tìm cho mình một vị trí đẹp để chờ khoảnh khắc hừng đông.
Ban đầu, bầu trời chỉ là một màu xanh xám nhạt, biển mây phía dưới nằm im lìm như đang ngủ. Rồi từ phía chân trời xa, ánh sáng đầu ngày dần xuất hiện. Màu trời chuyển sang hồng phớt, cam nhạt, rồi vàng óng. Mặt trời nhô lên chậm rãi, nhuộm ánh nắng ấm áp xuống biển mây đang cuộn trào, khiến cả không gian bừng sáng.
Ngắm bình minh trên núi Muối xong, du khách lại thu xếp hành lý, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo – hành trình gian nan hơn để chinh phục đỉnh Ky Quan San. Nhưng với không ít người, khoảnh khắc đứng giữa biển mây và ánh sáng ban mai đã đủ để chuyến đi trở thành một ký ức đáng nhớ.
Vân Giang/ Ảnh Chao Phẩu
