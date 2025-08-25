Bí ẩn tượng thần bảo vệ đền thờ ở Angkor Wat

Tượng thần bảo vệ đền thờ có kích thước như người thật từ thế kỷ 13 được tìm thấy tại đền Banteay Prei của Campuchia.
Khác hẳn vẻ trong trẻo với tấm ảnh thẻ "gây sốt" năm nào, Lê Lý Lan Hương đã trở thành một quý cô gợi cảm, tự tin "đốt cháy" bờ biển với phong cách táo bạo.
Tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn ảnh, các sinh vật kỳ dị này thực sự tồn tại ngoài đời, khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng và bị cuốn hút tìm hiểu.
Khác hẳn vẻ trong trẻo với tấm ảnh thẻ "gây sốt" năm nào, Lê Lý Lan Hương đã trở thành một quý cô gợi cảm, tự tin "đốt cháy" bờ biển với phong cách táo bạo.
Ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo mừng sinh nhật con trai trong một chuyến du lịch biển.
Cá bỗng trước đây là sản vật tiến vua, nay trở thành đặc sản được dân thành phố "săn lùng" vì ngon, bổ dù giá hơn nửa triệu đồng/kg.
Công ty BMX ra mắt pin dự phòng thể rắn SolidSafe với khả năng chống cháy nổ tuyệt đối, hiệu suất sạc vượt trội và thiết kế sang trọng.
Chiếc Bentley Continental GT V8 kỷ niệm 100 năm, từng có giá trên 18 tỷ khi mới về Việt Nam, nay xuất hiện trên thị trường xe cũ với mức rao bán hơn 11 tỷ đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn cảm thấy hài lòng khi mọi nỗ lực trong công việc được ghi nhận và tài vận khá tốt.
Nữ chiến sĩ Dương Khánh Chinh trong các buổi hợp luyện diễu binh đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.
Những bộ phim hay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay gồm Mưa đỏ, Cô dâu ma và Làm giàu với ma 2.
Khung cảnh yên bình, xanh mướt trong biệt thự trên núi của diễn viên Mạnh Trường khiến ai nấy đều trầm trồ.
Các chuyên gia dò kim loại đã kéo lên một thanh kiếm cổ từ thế kỷ 14 hoặc 15, và họ không thể tin vào tình trạng của nó.
Nga đang phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine trên hướng Konstantinovka; trong khi việc dọn dẹp Katerinivka và tấn công vào Shcherbinivka đang hoàn tất.
H'hen Niê và Lê Thu Trang từng là đối thủ của nhau ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
Tại miền trung Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã khai quật một ngôi mộ hoàng gia 5.000 năm tuổi, có khả năng thuộc về một vị vua thời tiền sử.
Tiên cá siren trong thần thoại Hy Lạp là biểu tượng đầy mê hoặc, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, gắn liền với những câu chuyện phiêu lưu trên biển cả đầy kịch tính.
Tôn Nữ Nam Phương - nữ tiếp viên trưởng xinh đẹp mới đây khiến netizen không thể rời mắt với loạt ảnh diện bikini thả dáng trên biển.
Phương Mỹ Chi vẫn còn lâng lâng sau khi giành chiến thắng và từng chuẩn bị sẵn một bài đăng cho chung kết Em xinh say hi nhưng không viết với tâm thế quán quân.
Những tưởng tội ác của mình sẽ được chôn vùi theo lớp đất đá, nhưng gã không thể ngờ rằng, cơn mưa rừng xối xả đã phơi bày tội ác kinh hoàng.
Trận Bagradas năm 255 TCN là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đối đầu sinh tử giữa La Mã và Carthage thời cổ đại.
Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex được coi là loài khủng long nổi tiếng nhất, nhưng đằng sau hình tượng tỉ người biết đến còn nhiều điều lý thú ẩn giấu.