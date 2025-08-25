Hà Nội

Bí ẩn tượng thần bảo vệ đền thờ ở Angkor Wat

Kho tri thức

Bí ẩn tượng thần bảo vệ đền thờ ở Angkor Wat

Tượng thần bảo vệ đền thờ có kích thước như người thật từ thế kỷ 13 được tìm thấy tại đền Banteay Prei của Campuchia.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành dọn dẹp đống đổ nát từ chiếc cổng thành cổ xưa bị sập tại Đền Banteay Prei, cố đô Angkor Wat của người Khmer, Campuchia, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa độc đáo. Ảnh: @Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor.
Đó là một bức tượng thần bằng đá sa thạch, nó đã được phát hiện nằm sâu khoảng 76 cm dưới mặt đất, gần lối vào phía đông của cổng thứ hai thuộc Đền Banteay Prei. Ảnh: @Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor.
Các quy trình thăm dò, phân tích, nghiên cứu khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, tượng thần này được gọi là dvarapala, bắt nguồn từ tiếng Phạn có nghĩa là người bảo vệ cổng/ người gác cổng, có niên đại thuộc thế kỷ 13 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor.
Bức tượng dvarapala này ở tư thế đứng, với hai tay cầm chạm vào một cây gậy lớn chĩa xuống đất. Ảnh: @Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor.
Tượng dvarapala được phát hiện cao 1,6 mét tính từ bệ đến đỉnh đầu. Ảnh: @Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor.
Một phần của cây gậy, phần cẳng tay cẳng chân đã bị gãy do sự cố cổng đền sụp đổ. Ảnh: @Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor.
Bức tượng này hiện đang được nghiên cứu chuyên sâu và bảo tồn tại Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor. Ảnh: @Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor.
