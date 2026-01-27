Bên trong căn nhà cấp 4 giản dị của Khuất Văn Khang tại Hà Nội

Căn nhà của cầu thủ Khuất Văn Khang ở ngoại thành Hà Nội là căn nhà cấp 4 giản dị, gồm hai phòng ngủ và có khoảng sân rộng rãi phía trước.
Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi mẫu CT125 2025, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan đang được phân phối chính hãng.
Các nhà khảo cổ học hé lộ thực tế khắc nghiệt ở các mỏ vàng Ai Cập thuộc triều đại Ptolemaic.
Hải sâm (lớp Holothuroidea) là sinh vật biển cổ xưa, lặng lẽ sống dưới đáy đại dương và sở hữu nhiều đặc điểm sinh học khiến giới khoa học kinh ngạc.
Những chậu lan ghép trên gỗ lũa đủ màu sắc giá hàng chục triệu đã được các nhà vườn tung ra thị trường, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1, Thiên Bình gặp vận may, mọi trở ngại tiêu tan, có thể bước lên đỉnh cao. Cự Giải đừng thổi phồng hình tượng.
Chái Chanh chính thức gia nhập 'đường đua' áo dài Tết với bộ ảnh đậm chất điện ảnh, như đưa người xem lạc vào miền ký ức xưa cũ của Hà Nội 36 phố phường.
Hình ảnh “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trong tà áo dài truyền thống bất ngờ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.
Mẫu SUV nhỏ gọn hút khách nhất của Toyota là RAV4 được cho là sẽ có thêm một biến thể chạy điện hoàn toàn và dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2027 tới.
Toàn bộ phần mái và mặt tiền của căn nhà gỗ nhỏ đều được phủ kín bởi màu cam rực rỡ của loài hoa chùm ớt.
Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi lên đồ đồng điệu dạo chơi Hà Nội. Hoa hậu Jennifer Phạm diện trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao.
Quân đội Nga không cần triển khai tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược, phóng tên lửa hành trình đắt tiền để tấn công Ukraine khi họ có thứ vũ khí này.
Xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, Chao khiến netizen xuýt xoa bởi vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng, thành công ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến công chúng trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện crop-top khoe eo thon trong biệt thự tại TP HCM.
Hà Khẩu là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch tự túc 2 ngày 1 đêm với chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn, ẩm thực đa dạng và nhiều góc check-in hấp dẫn.
Từ nay đến cuối tháng Chạp, 4 con giáp này có thể tận dụng thời cơ để nâng cao vị thế và đạt thành tựu mới.
Vườn quốc gia Keoladeo là thiên đường chim nước nổi tiếng thế giới, nơi hệ sinh thái đất ngập nước được bảo tồn giữa môi trường khô hạn của miền Bắc Ấn Độ.
Nữ ca sĩ Hòa Minzy cho biết, lòng tin của nhạc sĩ Huy Tuấn dành cho cô vào 12 năm trước là không sai.
Căn phòng bí mật với các ống dẫn hé lộ việc sử dụng chất gây ảo giác trong nghi lễ cai trị hơn 2.000 năm trước được tìm thấy ở Peru.
Đừng chỉ nhìn cấu hình khi mua smartphone, một thao tác đơn giản trong 5 phút có thể giúp bạn tránh hối hận vì “ném tiền qua cửa sổ”.
Một nghiên cứu mới cho thấy sao Hỏa có thể từng là một "hành tinh xanh" với đại dương có diện tích tương đương với Bắc Băng Dương ngày nay.
Jenny Yến vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung bộ ảnh bikini bên hồ bơi, phô diễn trọn vẹn những đường cong quyến rũ và thần thái tựa búp bê sống.