Bên trong căn nhà cấp 4 giản dị của Khuất Văn Khang tại Hà Nội

Bất động sản

Bên trong căn nhà cấp 4 giản dị của Khuất Văn Khang tại Hà Nội

Căn nhà của cầu thủ Khuất Văn Khang ở ngoại thành Hà Nội là căn nhà cấp 4 giản dị, gồm hai phòng ngủ và có khoảng sân rộng rãi phía trước.

Căn nhà của tiền vệ Khuất Văn Khang tọa lạc tại thôn Sen Phương 8, xã Phúc Lộc (huyện Phúc Thọ cũ, Hà Nội). Ảnh chụp màn hình Bongdaplus
Căn nhà của tiền vệ Khuất Văn Khang tọa lạc tại thôn Sen Phương 8, xã Phúc Lộc (huyện Phúc Thọ cũ, Hà Nội). Ảnh chụp màn hình Bongdaplus
Căn nhà mang nét đặc trưng của những ngôi nhà ở vùng ngoại ô, được xây dựng từ năm 2010. Ảnh chụp màn hình
Căn nhà mang nét đặc trưng của những ngôi nhà ở vùng ngoại ô, được xây dựng từ năm 2010. Ảnh chụp màn hình
Khoảng sân rộng trước nhà gắn liền với những buổi tập luyện đơn giản của Khuất Văn Khang trước khi bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: Ngoisao
Khoảng sân rộng trước nhà gắn liền với những buổi tập luyện đơn giản của Khuất Văn Khang trước khi bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: Ngoisao
Phòng khách trong nhà nam cầu thủ mang đậm nét của làng quê Việt, từ bàn thờ bài trí trang nghiêm, bàn ghế gỗ đến chiếc giường truyền thống...Ảnh: chụp màn hình
Phòng khách trong nhà nam cầu thủ mang đậm nét của làng quê Việt, từ bàn thờ bài trí trang nghiêm, bàn ghế gỗ đến chiếc giường truyền thống...Ảnh: chụp màn hình
"Gia tài" quý giá nhất trong nhà là góc trưng bày hàng chục chiếc huy chương và cúp vô địch của Khuất Văn Khang từ các giải trẻ đến cấp quốc tế. Ảnh chụp màn hình
"Gia tài" quý giá nhất trong nhà là góc trưng bày hàng chục chiếc huy chương và cúp vô địch của Khuất Văn Khang từ các giải trẻ đến cấp quốc tế. Ảnh chụp màn hình
Cúp và bằng khen được gia đình đặt trang trọng trong tủ kính. Ảnh chụp màn hình
Cúp và bằng khen được gia đình đặt trang trọng trong tủ kính. Ảnh chụp màn hình
Sự bình dị thể hiện rõ qua cách bài trí nội thất truyền thống. Ảnh chụp màn hình
Sự bình dị thể hiện rõ qua cách bài trí nội thất truyền thống. Ảnh chụp màn hình
Góc nhà cấp 4 bình dị quen thuộc tại làng quê Việt. Ảnh: Ngoisao
Góc nhà cấp 4 bình dị quen thuộc tại làng quê Việt. Ảnh: Ngoisao
Chiếc áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, in số 8 và có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ, được đóng khung và treo trang trọng ở trung tâm phòng khách. Ảnh: Ngoisao
Chiếc áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, in số 8 và có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ, được đóng khung và treo trang trọng ở trung tâm phòng khách. Ảnh: Ngoisao
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Nhà cấp 4 Việt Nam #Cuộc sống cầu thủ Khuất Văn Khang #Nội thất truyền thống #Làng quê Hà Nội #Thành tích thể thao và huy chương #Phong cách sống bình dị

