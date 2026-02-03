Hà Nội

Samsung sắp vượt Apple, lập kỷ lục lợi nhuận toàn cầu?

Số hóa

Samsung sắp vượt Apple, lập kỷ lục lợi nhuận toàn cầu?

Morgan Stanley dự báo Samsung có thể đạt lợi nhuận kỷ lục vào năm 2027 nhờ làn sóng AI và chu kỳ tăng trưởng mới của ngành chip nhớ.

Theo dự báo mới nhất của Morgan Stanley, Samsung Electronics đang đứng trước cơ hội trở thành công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới vào năm 2027.
Ngân hàng này ước tính lợi nhuận hoạt động của Samsung có thể đạt 317 nghìn tỷ won, tương đương hơn 218 tỷ USD, mức chưa từng xuất hiện trong lịch sử doanh nghiệp toàn cầu.
Động lực chính đến từ chu kỳ tăng trưởng mạnh của ngành bộ nhớ, khi trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu khổng lồ với các dòng chip HBM hiệu năng cao.
Là nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới, Samsung được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ sự phục hồi giá bán, sản lượng và biên lợi nhuận.
Ngoài lợi nhuận hoạt động, Morgan Stanley còn dự báo lợi nhuận ròng của Samsung có thể lên tới 163 tỷ USD trong năm tài chính 2027.
Nếu kịch bản này xảy ra, Samsung sẽ vượt qua nhiều “ông lớn” công nghệ Mỹ như Apple, Microsoft hay NVIDIA về quy mô lợi nhuận.
Tuy nhiên, các con số này phụ thuộc lớn vào giả định chu kỳ tăng trưởng ngành chip diễn ra suôn sẻ và nhu cầu AI tiếp tục bùng nổ.
Dù vẫn tiềm ẩn rủi ro dư cung và biến động giá, dự báo trên cho thấy Samsung đang ở vị thế hiếm có để lập nên một kỷ lục lợi nhuận mới cho thế giới công nghệ.
Thiên Trang (TH)
