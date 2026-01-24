Ăn gì để giảm quầng thâm và bọng mắt hiệu quả?

Quầng thâm dưới mắt không chỉ do thiếu ngủ mà còn liên quan đến dinh dưỡng. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa giúp da sáng khỏe từ bên trong.