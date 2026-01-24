Hà Nội

Sống Khỏe

Ăn gì để giảm quầng thâm và bọng mắt hiệu quả?

Quầng thâm dưới mắt không chỉ do thiếu ngủ mà còn liên quan đến dinh dưỡng. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa giúp da sáng khỏe từ bên trong.

Vân Giang (Tổng hợp)
Quầng thâm dưới mắt không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn phản ánh tình trạng thiếu ngủ, căng thẳng, mất nước hoặc thiếu hụt dưỡng chất. Do vùng da quanh mắt mỏng và nhạy cảm, các dấu hiệu mệt mỏi, lão hóa thường xuất hiện sớm hơn những vùng da khác. Ảnh minh họa
Thay vì chỉ che phủ bằng mỹ phẩm, các chuyên gia khuyến nghị cải thiện quầng thâm từ bên trong thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa
Cà chua là thực phẩm giàu lycopene, giúp cải thiện lưu thông máu, bảo vệ da khỏi gốc tự do và hỗ trợ sản sinh collagen, từ đó làm sáng vùng da dưới mắt. Ảnh minh họa
Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, rau diếp cũng là nguồn cung dồi dào vitamin A, C, K và khoáng chất. Những dưỡng chất này giúp củng cố thành mạch máu, hỗ trợ sản xuất collagen và giảm tình trạng bọng mắt, quầng thâm do mao mạch yếu. Ảnh minh họa
Mất nước là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến vùng da dưới mắt trũng sâu và xỉn màu. Dưa chuột và dưa hấu với hàm lượng nước cao giúp duy trì độ ẩm cho làn da, đồng thời cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa cần thiết. Dưa chuột còn giàu vitamin K – dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe mạch máu, giúp giảm sưng và quầng thâm hiệu quả. Ảnh minh họa
Vitamin E có khả năng trung hòa gốc tự do, bảo vệ collagen và duy trì độ đàn hồi cho làn da mỏng dưới mắt. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, đậu phộng hay rau xanh đậm là nguồn vitamin E tự nhiên nên được bổ sung thường xuyên. Ảnh minh họa
Trong khi đó, vitamin C từ cam, quýt không chỉ thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen mà còn hỗ trợ làm mờ sắc tố da, giúp vùng da quanh mắt đều màu và rạng rỡ hơn. Ảnh minh họa
Củ dền đỏ chứa betalain – chất chống oxy hóa mạnh giúp thanh lọc máu và hỗ trợ chức năng gan. Khi quá trình đào thải độc tố diễn ra hiệu quả, làn da cũng trở nên tươi sáng hơn, hạn chế tình trạng thâm quầng. Nước ép củ dền hoặc salad củ dền là lựa chọn đơn giản để chăm sóc da từ bên trong. Ảnh minh họa
Đu đủ cũng là thực phẩm đáng chú ý nhờ enzyme papain giúp tái tạo da nhẹ nhàng, kết hợp với vitamin A và C hỗ trợ làm sáng da, giảm sắc tố và cải thiện quầng thâm dưới mắt. Ảnh minh họa
Bên cạnh việc ăn uống lành mạnh, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày là yếu tố then chốt giúp giảm quầng thâm và bọng mắt. Khi cơ thể đủ nước, da trở nên căng mịn hơn, độc tố được đào thải tốt hơn và tình trạng tích nước gây sưng mắt cũng giảm đáng kể. Ảnh minh họa
Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên uống khoảng 7–8 cốc nước mỗi ngày, điều chỉnh theo thời tiết và mức độ vận động, kết hợp ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng để đạt hiệu quả tối ưu. Ảnh minh họa
