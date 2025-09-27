Hà Nội

Kho tri thức

Ám ảnh ma cà rồng côn trùng gieo rắc kinh hoàng khắp châu Phi

Adze, một sinh vật huyền thoại trong văn hóa dân gian của người Ewe ở Ghana và Togo, thường được mô tả như ma cà rồng có hình dạng côn trùng.

T.B (tổng hợp)
Hóa thân thành côn trùng. Adze thường xuất hiện dưới hình dạng con đom đóm hoặc các loài côn trùng nhỏ, dễ dàng xâm nhập vào nhà của con người. Ảnh: tumblr.com.
Uống máu nạn nhân. Khi tiếp cận được con người, Adze sẽ hút máu như ma cà rồng, đặc biệt nhắm vào trẻ em và những người yếu đuối. Ảnh: readriordan.com.
Có thể trở lại hình dạng người. Nếu bị bắt trong hình dạng côn trùng, Adze sẽ biến thành một con người và thường bộc lộ bản chất tà ác. Ảnh: worldwriting.home.blog.
Gắn liền với phù thủy. Trong tín ngưỡng dân gian, Adze thường được cho là liên quan đến các phù thủy hoặc tà thuật gây hại cho cộng đồng. Ảnh: mythbeasts.com.
Mang bệnh tật đến con người. Người ta tin rằng nạn nhân bị Adze tấn công có thể mắc các bệnh lạ hoặc suy yếu dần cho đến chết. Ảnh: lorethrill.com.
Có tính chất siêu nhiên. Adze không chỉ hút máu mà còn có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí con người, gieo rắc xui xẻo và bất hòa trong cộng đồng. Ảnh: deviantart.net.
Biểu tượng cảnh báo cộng đồng. Truyền thuyết về Adze được xem như cách người Ewe lý giải các hiện tượng dịch bệnh, cái chết bí ẩn hay mâu thuẫn xã hội. Ảnh: ytimg.com.
Nguồn cảm hứng trong văn hóa đại chúng. Ngày nay, hình tượng Adze xuất hiện trong sách, phim và nghiên cứu về ma cà rồng châu Phi, giúp thế giới biết đến di sản văn hóa Ghana. Ảnh: ytimg.com.
