Ám ảnh loài chim 'bóng ma' bậc thầy săn mồi về đêm

Giải mã

Ám ảnh loài chim 'bóng ma' bậc thầy săn mồi về đêm

Giữa hoàng hôn và màn đêm, chim cú muỗi (họ Caprimulgidae) âm thầm xuất hiện như những bóng ma bay lượn trong không trung yên tĩnh.

T.B (tổng hợp)
Chim cú muỗi là bậc thầy ngụy trang trong thế giới chim. Bộ lông lốm đốm nâu, xám và đen giúp các loài cú muỗi gần như “hòa tan” vào thân cây, mặt đất hay thảm lá khô khi đậu nghỉ ban ngày. Ảnh: Pinterest.
Loài chim này hoạt động chủ yếu về đêm và lúc chạng vạng. Chim cú muỗi săn mồi mạnh nhất vào hoàng hôn và bình minh, tận dụng thời điểm côn trùng bay nhiều để kiếm ăn hiệu quả mà ít bị kẻ thù chú ý. Ảnh: twimg.com.
Thức ăn chính của chim cú muỗi là côn trùng bay. Chúng bắt muỗi, bướm đêm, bọ cánh cứng và nhiều loài côn trùng khác ngay khi đang bay, góp phần kiểm soát quần thể côn trùng trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Miệng của chim cú muỗi rộng bất thường so với kích thước đầu. Cấu trúc miệng lớn cùng các sợi lông cứng quanh mép giúp chúng “hớp” con mồi giữa không trung, tăng khả năng săn bắt trong điều kiện ánh sáng yếu. Ảnh: tumblr.com.
Gắn với giai thoại dân gian kỳ lạ. Trong quá khứ, người ta từng tin rằng chim cú muỗi hút sữa dê hay gây hại cho gia súc, nhưng khoa học đã chứng minh chim cú muỗi hoàn toàn vô hại với con người và vật nuôi. Ảnh: audubon.org.
Chim cú muỗi không làm tổ. Chúng thường đẻ trứng trực tiếp trên mặt đất trống, bãi sỏi hoặc thảm lá, dựa vào khả năng ngụy trang để bảo vệ trứng khỏi kẻ săn mồi. Ảnh: quizlet.com.
Âm thanh kêu của chim cú muỗi rất đặc trưng và dễ nhận biết. Nhiều loài phát ra tiếng rền rĩ, rung đều hoặc “rẹt rẹt” kéo dài trong đêm, tạo nên âm thanh quen thuộc của vùng quê và rừng rậm nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Họ Caprimulgidae phân bố rộng khắp thế giới. Từ châu Mỹ, châu Phi đến châu Á và châu Úc, chim cú muỗi thích nghi tốt với nhiều môi trường sống, từ rừng rậm, savan đến vùng bán khô hạn. Ảnh: Pinterest.
#Chim cú muỗi ngụy trang siêu việt #Hành vi săn mồi ban đêm #Vai trò kiểm soát côn trùng #Đặc điểm sinh học và hình thái #Truyền thuyết và hiểu lầm dân gian #Phân bố và môi trường sống đa dạng

