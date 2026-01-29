Hà Nội

Giải trí

Ai sẽ đăng quang Miss Intercontinental lần thứ 53?

Miss Intercontinental lần thứ 53 bước vào chặng đua cuối cùng. Hiện tại, các đại diện được đánh giá cao gồm: Nga, Ecuador...

Thu Cúc (tổng hợp)
Varvara Yakovenko – đại diện Nga tại Miss Intercontinental lần thứ 53 gây ấn tượng với nhan sắc vừa sắc sảo vừa sang trọng, phong thái trình diễn tự tin. Trước chung kết, Varvara là một trong số những thí sinh đang tạm dẫn đầu giải bình chọn. Ảnh: Miss Intercontinental.
Varvara Yakovenko – đại diện Nga tại Miss Intercontinental lần thứ 53 gây ấn tượng với nhan sắc vừa sắc sảo vừa sang trọng, phong thái trình diễn tự tin. Trước chung kết, Varvara là một trong số những thí sinh đang tạm dẫn đầu giải bình chọn. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Ecuador - Cristiane Guerrero Marques das Neves có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 81-64-94cm. Cô là Cử nhân ngành Truyền thông Xã hội, người mẫu, chuyên gia trang điểm. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Ecuador - Cristiane Guerrero Marques das Neves có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 81-64-94cm. Cô là Cử nhân ngành Truyền thông Xã hội, người mẫu, chuyên gia trang điểm. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Romania - Kira Andreaa năm nay 26 tuổi, cao 1m80, có số đo ba vòng 90-59-92cm. Cô là người mẫu, từng trình diễn ở các Tuần lễ Thời trang tại Milan (Ý) và Paris (Pháp). Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Romania - Kira Andreaa năm nay 26 tuổi, cao 1m80, có số đo ba vòng 90-59-92cm. Cô là người mẫu, từng trình diễn ở các Tuần lễ Thời trang tại Milan (Ý) và Paris (Pháp). Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện New Zealand - Kelsey Joan Turner năm nay 21 tuổi, cao 1m74, có số đo ba vòng 91-64-95cm. Cô là Cử nhân Tâm lý học, giáo viên mầm non, người mẫu, diễn viên. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện New Zealand - Kelsey Joan Turner năm nay 21 tuổi, cao 1m74, có số đo ba vòng 91-64-95cm. Cô là Cử nhân Tâm lý học, giáo viên mầm non, người mẫu, diễn viên. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara năm nay 23 tuổi, cao 1m75, có số đo ba vòng 80-63-86cm. Cô là người mẫu, sinh viên ngành Truyền thông. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara năm nay 23 tuổi, cao 1m75, có số đo ba vòng 80-63-86cm. Cô là người mẫu, sinh viên ngành Truyền thông. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Venezuela - Rubi Esmeralda có chiều cao 1m70, số đo ba vòng 89-60-89cm. Cô là nhà báo kiêm doanh nhân. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Venezuela - Rubi Esmeralda có chiều cao 1m70, số đo ba vòng 89-60-89cm. Cô là nhà báo kiêm doanh nhân. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Cộng Hòa Czech - Anna Marie Marakova có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 88-60-92 cm. Người đẹp là doanh nhân, người mẫu. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Cộng Hòa Czech - Anna Marie Marakova có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 88-60-92 cm. Người đẹp là doanh nhân, người mẫu. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Tanzania -Faidah Kassim năm nay 23 tuổi, cao 1m70. Người đẹp là nữ hộ sinh. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Tanzania -Faidah Kassim năm nay 23 tuổi, cao 1m70. Người đẹp là nữ hộ sinh. Ảnh: Miss Intercontinental.
Đại diện Việt Nam - Thu Ngân là Á hậu 1 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025, Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô có chiều cao 1m72, số đo ba vòng 82-59-92cm, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Nam Cần Thơ, ngành Quan hệ công chúng. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Thu Ngân sẽ tiến sâu trong chung kết. Ảnh: FB Thu Ngân.
Đại diện Việt Nam - Thu Ngân là Á hậu 1 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025, Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô có chiều cao 1m72, số đo ba vòng 82-59-92cm, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Nam Cần Thơ, ngành Quan hệ công chúng. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Thu Ngân sẽ tiến sâu trong chung kết. Ảnh: FB Thu Ngân.
Dàn thí sinh mạnh ở Miss Intercontinental còn gồm đại diện: Puerto Rico, Hà Lan, Pháp. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 29/1 tại Ai Cập. Ảnh: Miss Intercontinental.
Dàn thí sinh mạnh ở Miss Intercontinental còn gồm đại diện: Puerto Rico, Hà Lan, Pháp. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 29/1 tại Ai Cập. Ảnh: Miss Intercontinental.
