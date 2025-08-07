Hà Nội

Ái nữ tỷ phú Singapore ra sao sau 2 lần ly hôn

Cộng đồng trẻ

Ái nữ tỷ phú Singapore ra sao sau 2 lần ly hôn

Mới đây, Kim Lim công khai việc có thêm con thứ hai song không tiết lộ về cha đứa bé.

Thiên Anh
Ngày 3/8, Kim Lim, con gái của tỷ phú nổi tiếng Peter Lim, đăng tải bức ảnh ngắm pháo hoa từ ban công một khách sạn sang trọng ở Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ hình ảnh của đứa con thứ hai, chào đời vào đầu năm nay.
Trước đó vào tháng 8/2024, Kim Lim công khai tin mang thai vào dịp sinh nhật tuổi 33, sau nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, cô không tiết lộ giới tính đứa trẻ và một mình nuôi con.
Chia sẻ trong một chuyến công tác 2 tháng sau sinh con, Kim Lim tâm sự bản thân đang phải làm quen với việc "làm mẹ" một lần nữa, từ việc hút sữa trên máy bay đến chạy về khách sạn vài tiếng một lần.
"Tôi đang phân vân không biết có nên đăng ảnh hay không vì tôi đang vật lộn với ngoại hình của mình. Quần áo không vừa và tôi cảm thấy chán nản vì tăng cân (như mọi người đều biết, tôi ăn rất nhiều) và không thể làm gì nhiều vì phải cho con bú", cô viết trên trang cá nhân.
Tuy nhiên trong những hình ảnh cập nhật ít lâu sau đó, Kim Lim gây trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.
Ái nữ nhà tỷ phú tích cực trở lại các hoạt động kinh doanh, đi sự kiện và chụp hình tạp chí.
Kim Lim cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh quen thuộc với những chuyến du lịch nước ngoài, tận hưởng các dịch vụ xa xỉ.
Bên cạnh đó, Kim Lim dành nhiều thời gian cho gia đình sau những biến cố trong hôn nhân.
Trong một cuộc phỏng vào cuối năm 2023 với 8Days, Lim được hỏi có dự định hẹn hò trở lại trong thời gian tới.
Kim Lim nhanh chóng trả lời rằng bản thân "sợ" khi bước vào mối quan hệ mới, cảm thấy chật vật với yêu đương. "Có lẽ tôi vẫn chưa tìm được đúng người. Tôi không biết có phải vì tôi không có thời gian hay không... Có lẽ điều không hoàn hảo trong tôi chính là chuyện tình cảm", Lim cho hay.
Thiên Anh
#Kim Lim #tỷ phú Singapore #ly hôn #con thứ hai #đời tư

