96 nông dân Việt Nam tiêu biểu được vinh danh nhân dịp 40 năm Đổi mới

Khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển đất nước

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 96 nông dân tiêu biểu, đại diện cho thế hệ nông dân mới làm chủ khoa học, công nghệ, nắm bắt thị trường; là những hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026 là sự kiện quan trọng nhất của chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2026 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tổ chức thực hiện.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, nông dân là lực lượng đông đảo nhất, đóng góp to lớn về sức người, sức của trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong 40 năm đổi mới, nông dân Việt Nam đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nước còn thiếu lương thực và thực phẩm, đến nay chúng ta đã trở thành một trong các quốc gia hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu nông lâm thủy sản với kim ngạch hằng năm đạt trên 70 tỉ USD. Trong quá trình đó, đã xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, thường xuyên đổi mới sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần giải quyết hàng triệu việc làm, nâng cao đời sống người nông dân, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

“Danh sách 96 gương mặt nông dân tiêu biểu hôm nay có thể chưa phải là đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn nhưng đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất. Tôi được biết, không ít những người có mặt hôm nay đã trải qua những thời khắc gian nan, có lúc thất bại trước thiên tai, dịch bệnh, biến động của thị trường nhưng vẫn kiên trì đứng lên, làm lại và đã thành công”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, nông dân Việt Nam ngày càng có sự thay đổi tích cực, gắn liền với vai trò và hiện diện của sức trẻ, cho thấy sức sống của khoa học công nghệ ngày càng rõ nét. Sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng. Từ bàn tay, khối óc và nghị lực của người nông dân, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong nông nghiệp đã được hình thành, không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tạo việc làm, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp thiết thực cho sự thay đổi và phát triển của quê hương, đất nước.

Nông thôn, nông nghiệp, nông dân ngày nay không phải là các không gian và chủ thể biệt lập, xơ cứng mà ngày càng có sức hút mạnh mẽ, mang đậm hơi thở của cuộc sống, khơi dậy sâu sắc lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Các vùng đất hẻo lánh, xa xôi, các miền quê bình dị, yên lành không chỉ là nơi sinh ra mà đã trở thành nhiều không gian tìm về và đích đến cho phát triển bền vững. Định hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" chính là bắt nguồn từ những câu chuyện sinh động, được minh chứng bởi những gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh ngày hôm nay.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng, bằng khen tôn vinh những "Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế". Ảnh: Lê Đông /TTXVN

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, có hiệu quả cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể quyết định của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Trước yêu cầu phát triển mới và các nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam, hội viên nông dân cả nước cùng chung tay tiếp tục nhận thức sâu sắc và triển khai hành động kịp thời trong thực hiện các nội dung Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, cần chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường. Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp và bản sắc.

Cùng với đó, thực hiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất. Trong đó, cần xây dựng và thực hiện các cơ chế đột phá và nguồn lực để phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; ưu tiên và tập trung ngân sách để đầu tư, tháo gỡ nút thắt về đất đai, hạ tầng, xây dựng các thiết chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất và các Đề án, Chương trình, dự án… đã được Trung ương, Chính phủ phê duyệt liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các công việc cụ thể.

Trao biểu trưng, bằng khen tôn vinh những "Nông dân sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ". Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần chung tay tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong nhiều năm qua như: Tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa cao; việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm và chưa đồng đều; năng suất lao động nông nghiệp còn thấp, tình trạng "được mùa mất giá" còn tồn tại; cảnh quan khu vực nông thôn chưa thật sạch đẹp, ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn vẫn diễn biến phức tạp… Đời sống người dân khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động thực chất đến sản xuất, đời sống của nông dân. Hội Nông dân Việt Nam phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, tập trung vận động bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần lành mạnh, hướng tới phát triển con người toàn diện. Chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, người dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy xứng đáng vai trò, vị thế lịch sử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

96 đại biểu được biểu dương "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" đến từ 34 tỉnh, thành phố là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên, khát vọng làm giàu, đã mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Mỗi người có một hành trình, cách làm riêng, nhưng đều thể hiện sự năng động, nhạy bén trước những thay đổi, góp phần tạo nên diện mạo người nông dân Việt Nam trong 40 năm Đổi mới của đất nước.

Các Nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn năm nay hầu hết là các nông dân tiêu biểu nhất trên nhiều lĩnh vực, trong đó đó hầu hết tập trung vào các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu (sản xuất an toàn).

Có nhiều nông dân đi đầu trong việc thay đổi các mô hình, phương thức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn như tập trung, tích tụ đất đai, dồn điền, đổi thửa, sản xuất hàng hóa lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tiên phong đưa công nghệ cao, nông nghiệp số, có sáng chế, cải tiến hoặc các quy trình canh tác bền vững (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ) thích ứng biến đổi khí hậu vào sản xuất.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Trong đó, doanh thu cao nhất là ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), sản xuất, kinh doanh giống gia cầm đạt 206 tỷ đồng (năm 2024); ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long, nuôi tôm và kinh doanh vật tư nông nghiệp đạt 200 tỷ đồng; ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), chăn nuôi, cây cảnh đạt 200 tỷ đồng.

Các nông dân đạt lợi nhuận cao nhất: Ông Đặng Văn Bảy 50 tỷ đồng/năm; ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ) 50 tỷ đồng; ông Nguyễn Thanh Tuấn (An Giang, trồng lúa): 28 tỷ đồng… Các nông dân xuất sắc có doanh thu trên 5 tỷ đồng, có từ 69 – 70 người, trong đó có nhiều cá nhân đoạt doanhthu từ 30 – 200 tỷ đồng.

Các nông dân có diện tích sản xuất, liên kết sản xuất lớn nhất: Ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang, trồng lúa) có 224ha; ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa, sản xuất nông nghiệp hữu cơ – tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái) có 128ha. Nông dân xuất sắc cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu (sinh năm 1944, 82 tuổi ở Cần Thơ); 2 Nông dân xuất sắc trẻ nhất là nông dân Trần Vinh Thuần (sinh năm 1993, 33 tuổi ở Vĩnh Long) và nông dân Nguyễn Hữu Ngọc (sinh năm 1993, 33 tuổi ở Khánh Hòa).

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định: Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế; nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông thôn hiện đại. Những thành quả được tôn vinh hôm nay, không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình hay địa phương, mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong suốt chặng đường 96 năm thành lập và phát triển, 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước dưới sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam luôn tuyệt đối tin tưởng, đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; và luôn tự hào là lực lượng cách mạng kiên trung, luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

“Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, 96 nông dân xuất sắc được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục là những ngọn cờ đầu, hạt nhân lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo, nhiệt huyết để truyền cảm hứng cho nông dân cả nước cùng hành động, cùng bứt phá đi lên làm giàu chính đáng”, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.