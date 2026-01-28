Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
8 món đường phố không thể bỏ lỡ khi khám phá ẩm thực Campuchia

Du lịch

8 món đường phố không thể bỏ lỡ khi khám phá ẩm thực Campuchia

Ẩm thực đường phố Campuchia phản ánh rõ bản sắc Khmer qua thảo mộc, gia vị và mắm cá. Travel + Leisure gợi ý 8 món “đừng bỏ lỡ” khi ghé Phnom Penh.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhắc đến Campuchia, du khách thường nghĩ ngay đến quần thể Angkor huyền bí hay nhịp sống chậm rãi bên dòng Mekong. Nhưng ẩn sau những di sản trầm mặc ấy là một thế giới ẩm thực đường phố đầy sức sống – nơi lưu giữ trọn vẹn tinh thần văn hóa Khmer qua từng món ăn giản dị. Theo gợi ý của tạp chí Travel + Leisure (Mỹ), cách nhanh nhất để “đọc” Campuchia bằng vị giác chính là dạo bước trên những con phố Phnom Penh, nơi khói bếp, mùi sả và tiếng xèo xèo của chảo nóng hòa vào nhịp sống thường nhật. Ảnh luhanhvietnam
Nhắc đến Campuchia, du khách thường nghĩ ngay đến quần thể Angkor huyền bí hay nhịp sống chậm rãi bên dòng Mekong. Nhưng ẩn sau những di sản trầm mặc ấy là một thế giới ẩm thực đường phố đầy sức sống – nơi lưu giữ trọn vẹn tinh thần văn hóa Khmer qua từng món ăn giản dị. Theo gợi ý của tạp chí Travel + Leisure (Mỹ), cách nhanh nhất để “đọc” Campuchia bằng vị giác chính là dạo bước trên những con phố Phnom Penh, nơi khói bếp, mùi sả và tiếng xèo xèo của chảo nóng hòa vào nhịp sống thường nhật. Ảnh luhanhvietnam
“Ẩm thực Campuchia là sự giao thoa giữa thời kỳ hưng thịnh của đế chế Khmer và dấu ấn văn hóa Pháp”, Travel + Leisure nhận định. Các món ăn mang hương vị đặc trưng của thảo mộc tươi, gia vị ấm, mắm cá lên men prahok và nguồn thủy sản nước ngọt phong phú. Dưới đây là 8 món đường phố tiêu biểu, được xem như những lát cắt sinh động nhất của ẩm thực Campuchia. Ảnh Internet
“Ẩm thực Campuchia là sự giao thoa giữa thời kỳ hưng thịnh của đế chế Khmer và dấu ấn văn hóa Pháp”, Travel + Leisure nhận định. Các món ăn mang hương vị đặc trưng của thảo mộc tươi, gia vị ấm, mắm cá lên men prahok và nguồn thủy sản nước ngọt phong phú. Dưới đây là 8 món đường phố tiêu biểu, được xem như những lát cắt sinh động nhất của ẩm thực Campuchia. Ảnh Internet
Buổi sáng ở Phnom Penh thường bắt đầu bằng mùi thịt heo nướng lan tỏa từ những bếp than ven đường. Bai sach chrouk – món cơm thịt heo nướng quen thuộc – xuất hiện khắp các góc phố với thịt heo thái mỏng, ướp gia vị nhẹ, hong khô rồi nướng đến khi xém cạnh. Thịt mềm, thơm, ăn cùng cơm trắng, đồ chua và nước sốt ớt ngọt, tạo nên bữa sáng giản dị nhưng tròn vị. Ảnh BHX
Buổi sáng ở Phnom Penh thường bắt đầu bằng mùi thịt heo nướng lan tỏa từ những bếp than ven đường. Bai sach chrouk – món cơm thịt heo nướng quen thuộc – xuất hiện khắp các góc phố với thịt heo thái mỏng, ướp gia vị nhẹ, hong khô rồi nướng đến khi xém cạnh. Thịt mềm, thơm, ăn cùng cơm trắng, đồ chua và nước sốt ớt ngọt, tạo nên bữa sáng giản dị nhưng tròn vị. Ảnh BHX
Cùng là món ăn sáng, num banh chok lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn với bún gạo lên men chan cà ri cá xanh, ăn kèm rau sống và các loại thảo mộc như bạc hà, húng quế, ngò rí và lá laksa. Tô bún thanh mát, thoang thoảng mùi thảo mộc được xem là “linh hồn” của bữa sáng Campuchia. Ảnh Internet
Cùng là món ăn sáng, num banh chok lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn với bún gạo lên men chan cà ri cá xanh, ăn kèm rau sống và các loại thảo mộc như bạc hà, húng quế, ngò rí và lá laksa. Tô bún thanh mát, thoang thoảng mùi thảo mộc được xem là “linh hồn” của bữa sáng Campuchia. Ảnh Internet
Khi nhắc đến ẩm thực xứ Chùa Tháp, khó có thể bỏ qua fish amok – món ăn được xem như biểu tượng quốc gia. Cá tươi được nấu cùng nước cốt dừa, trứng và hỗn hợp gia vị kroeung gồm sả, riềng và nghệ, sau đó hấp trong lá chuối. Thành phẩm có vị béo nhẹ, thơm nồng nhưng không ngấy, phản ánh sự tinh tế trong cách nêm nếm của người Khmer. Ảnh Traveloka
Khi nhắc đến ẩm thực xứ Chùa Tháp, khó có thể bỏ qua fish amok – món ăn được xem như biểu tượng quốc gia. Cá tươi được nấu cùng nước cốt dừa, trứng và hỗn hợp gia vị kroeung gồm sả, riềng và nghệ, sau đó hấp trong lá chuối. Thành phẩm có vị béo nhẹ, thơm nồng nhưng không ngấy, phản ánh sự tinh tế trong cách nêm nếm của người Khmer. Ảnh Traveloka
Ở chiều ngược lại, kuy teav – món bún nước thường được ví như “phở Campuchia” – lại ghi điểm nhờ nước dùng trong veo, vị ngọt thanh, ăn kèm thịt heo, bò hoặc hải sản, thêm tỏi phi và thảo mộc tươi. Một tô kuy teav nóng hổi không chỉ lót dạ mà còn cho thấy thói quen ăn uống nhẹ nhàng, tiết chế của người dân địa phương. Ảnh datviettour
Ở chiều ngược lại, kuy teav – món bún nước thường được ví như “phở Campuchia” – lại ghi điểm nhờ nước dùng trong veo, vị ngọt thanh, ăn kèm thịt heo, bò hoặc hải sản, thêm tỏi phi và thảo mộc tươi. Một tô kuy teav nóng hổi không chỉ lót dạ mà còn cho thấy thói quen ăn uống nhẹ nhàng, tiết chế của người dân địa phương. Ảnh datviettour
Dạo quanh các gánh hàng rong từ sáng đến tối, du khách dễ dàng bắt gặp lort cha – món mì xào phổ biến với sợi mì gạo ngắn, dày, được xào cùng tỏi, giá đỗ và thịt, phủ thêm trứng chiên vàng. Nước sốt sánh mịn, kết hợp giữa vị ngọt của đường thốt nốt và vị mặn của nước mắm, tạo nên hương vị đậm đà, bắt miệng. Ảnh Vietkings
Dạo quanh các gánh hàng rong từ sáng đến tối, du khách dễ dàng bắt gặp lort cha – món mì xào phổ biến với sợi mì gạo ngắn, dày, được xào cùng tỏi, giá đỗ và thịt, phủ thêm trứng chiên vàng. Nước sốt sánh mịn, kết hợp giữa vị ngọt của đường thốt nốt và vị mặn của nước mắm, tạo nên hương vị đậm đà, bắt miệng. Ảnh Vietkings
Cũng từ những bếp than ven đường, sach ko ang jakok – bò xiên sả nướng – tỏa mùi thơm quyến rũ. Thịt bò được ướp kroeung, nướng xém lửa, ăn kèm bánh mì baguette nướng bơ và salad chua, thể hiện rõ nét sự giao thoa giữa ẩm thực Khmer và ảnh hưởng Pháp. Ảnh Internet
Cũng từ những bếp than ven đường, sach ko ang jakok – bò xiên sả nướng – tỏa mùi thơm quyến rũ. Thịt bò được ướp kroeung, nướng xém lửa, ăn kèm bánh mì baguette nướng bơ và salad chua, thể hiện rõ nét sự giao thoa giữa ẩm thực Khmer và ảnh hưởng Pháp. Ảnh Internet
Ẩm thực Campuchia không chỉ có những món ăn nhanh, mà còn mang đến cảm giác ấm áp qua những món “comfort food” quen thuộc. Na tang là một ví dụ tiêu biểu, với thịt heo băm chiên vàng đặt trên nền cà ri dừa – đậu phộng đỏ sánh mịn, ăn kèm bánh gạo phồng chiên giòn. Món ăn béo, bùi, thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình. Ảnh iVIVU
Ẩm thực Campuchia không chỉ có những món ăn nhanh, mà còn mang đến cảm giác ấm áp qua những món “comfort food” quen thuộc. Na tang là một ví dụ tiêu biểu, với thịt heo băm chiên vàng đặt trên nền cà ri dừa – đậu phộng đỏ sánh mịn, ăn kèm bánh gạo phồng chiên giòn. Món ăn béo, bùi, thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình. Ảnh iVIVU
Trong khi đó, khor ko – cà ri bò nấu với nước cốt dừa, riềng, sả và ớt – lại gây ấn tượng bởi vị ngọt béo rõ rệt và thịt bò mềm rục, thường được dọn kèm bánh mì baguette giòn để chấm nước sốt. Ảnh Internet
Trong khi đó, khor ko – cà ri bò nấu với nước cốt dừa, riềng, sả và ớt – lại gây ấn tượng bởi vị ngọt béo rõ rệt và thịt bò mềm rục, thường được dọn kèm bánh mì baguette giòn để chấm nước sốt. Ảnh Internet
Ra đời từ năm 1937, Travel + Leisure là một trong những thương hiệu truyền thông du lịch hàng đầu thế giới, chuyên giới thiệu những điểm đến và trải nghiệm bản địa đặc sắc. Danh sách 8 món đường phố “đừng bỏ lỡ” tại Campuchia không chỉ là gợi ý ẩm thực, mà còn là hành trình khám phá văn hóa Khmer qua từng hương vị. Với du khách, thưởng thức ẩm thực đường phố nơi đây cũng chính là cách gần gũi nhất để chạm vào nhịp sống và tinh thần của xứ Chùa Tháp. Ảnh iVIVU
Ra đời từ năm 1937, Travel + Leisure là một trong những thương hiệu truyền thông du lịch hàng đầu thế giới, chuyên giới thiệu những điểm đến và trải nghiệm bản địa đặc sắc. Danh sách 8 món đường phố “đừng bỏ lỡ” tại Campuchia không chỉ là gợi ý ẩm thực, mà còn là hành trình khám phá văn hóa Khmer qua từng hương vị. Với du khách, thưởng thức ẩm thực đường phố nơi đây cũng chính là cách gần gũi nhất để chạm vào nhịp sống và tinh thần của xứ Chùa Tháp. Ảnh iVIVU
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ẩm thực đường phố Campuchia #Món ăn đặc trưng Khmer #Văn hóa ẩm thực Phnom Penh #Ẩm thực đế chế Khmer và Pháp #Các món ăn sáng Campuchia #Ẩm thực truyền thống và hiện đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT