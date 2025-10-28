5 quán cà phê view ‘triệu đô’ trên đèo Hải Vân khiến du khách mê mẩn

Hà Nội

Du lịch

Đèo Hải Vân không chỉ thu hút phượt thủ mà còn là thiên đường cà phê với 5 quán view núi biển tuyệt đẹp, mang đến trải nghiệm thư giãn và check-in lý tưởng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa cung đường được mệnh danh là “đệ nhất hùng quan” của Việt Nam, những quán cà phê nằm giữa lưng chừng mây và biển đang trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên. Ngồi giữa mây trời, nhâm nhi ly cà phê nóng, chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ – đó là trải nghiệm khó quên khi đến đèo Hải Vân. Ảnh Locatravel
Nằm nép mình giữa sườn đèo, V – Village Hải Vân sở hữu tầm nhìn ôm trọn biển Lăng Cô và những dãy núi trùng điệp. Không gian quán được thiết kế mở, sử dụng gỗ và vật liệu tự nhiên làm chủ đạo, tạo cảm giác vừa ấm cúng, vừa phóng khoáng. Ảnh Fanpage V – Village Hải Vân
Mỗi góc nhỏ của quán đều có thể trở thành bức ảnh đẹp. Những lối đi phủ rêu, ban công gỗ hướng biển hay khung cửa sổ nhìn ra tầng mây bồng bềnh đều khiến du khách ngỡ như đang ngồi giữa “ban công trời”. Đây là điểm dừng chân quen thuộc của các tay phượt sau hành trình chinh phục đèo Hải Vân, cũng là nơi nhiều cặp đôi chọn để ngắm hoàng hôn. Ảnh Fanpage V – Village Hải Vân
Giữa lưng chừng đèo, có một quán cà phê mang dáng dấp kỳ lạ: Hòn Đá Thuyền, được xây dựng trên khối đá lớn vươn ra biển, như một con thuyền đang neo mình giữa đại dương. Từ đây, du khách có thể nhìn toàn cảnh núi non trập trùng và mặt biển mênh mông trải dài đến tận chân trời. Ảnh Fanpage Hòn Đá Thuyền
Khoảnh khắc bình minh là thời điểm khiến nhiều người mê mẩn. Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt nước, cả không gian bừng sáng, sóng biển ánh lên sắc vàng óng ả, gió biển mang theo hơi muối mằn mặn khiến ly cà phê sáng thêm đậm vị. Ảnh Fanpage Hòn Đá Thuyền
Từ thành phố Đà Nẵng men theo những khúc cua ôm núi, du khách sẽ bắt gặp Đồi Cừu Hải Vân – quán cà phê kết hợp nông trại nhỏ tạo cảm giác như lạc vào miền đồng quê châu Âu. Trên triền đồi phủ xanh cỏ, những chú cừu trắng thong dong gặm cỏ, phía xa là biển xanh loang loáng ánh nắng, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa thơ mộng. Ảnh Fanpgae Đồi Cừu Hải Vân
Buổi sáng là thời điểm đẹp nhất để dừng chân nơi đây. Khi ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, bầu trời trong veo phản chiếu xuống biển, du khách có thể trải thảm picnic, nhâm nhi cà phê hoặc đơn giản là tận hưởng cảm giác bình yên giữa thiên nhiên. Ảnh Fanpgae Đồi Cừu Hải Vân
Không chỉ là một quán cà phê, Hải Vân Xanh Glamping &amp; Café còn là khu nghỉ dưỡng sinh thái giữa rừng thông, dành cho những ai muốn trải nghiệm glamping – hình thức cắm trại sang trọng đang được giới trẻ ưa chuộng. Ảnh Fanpage Hải Vân Xanh Glamping
Giữa không gian rộng mở, một chiếc đàn piano trắng nổi bật giữa nền xanh cây cỏ đã trở thành điểm check-in “đắt giá”. Bên cạnh đó, du khách có thể nhâm nhi đồ uống mát lạnh, ngắm hoàng hôn, đốt lửa trại, tập yoga buổi sáng hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng gió thổi qua rừng. Ảnh Fanpage Hải Vân Xanh Glamping
Quán cafe Hòn đá Cụ Rùa là điểm check-in siêu đẹp mà các tín đồ mê khám phá không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng. Nằm cheo leo trên độ cao 500m giữa lưng chừng đèo Hải Vân hùng vĩ, quán mang đến góc sống ảo độc đáo với cảnh sắc thiên nhiên đẹp ngút ngàn. Đây không chỉ là nơi để thả mình vào không gian bao la của trời và núi mà còn là một trong những quán cafe đáng ghé nhất Đà Nẵng, khiến ai đến cũng phải say đắm. Ảnh mroldman
