4 bó hoa 2.000 tuổi còn nguyên vẹn, hé lộ thông tin sốc

Bốn bó hoa còn nguyên vẹn được phát hiện trong một đường hầm bên dưới Đền Rắn Lông Vũ ở Teotihuacan, Mexico, hé lộ nhiều thông tin thú vị.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Đường hầm cổ đại bên dưới Đền Rắn Lông Vũ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2003 khi những trận mưa xối xả tạo ra một hố sụt trước đền. Hố sụt này dẫn đến một lối đi ngầm dài 100 mét, mở vào ba khoang không gian đã được cố tình lấp đầy bằng đất đá và bịt kín vào thế kỷ 1 hoặc 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các nhà khảo cổ học tin rằng, đường hầm này tượng trưng cho thế giới ngầm. Năm 2009, một cuộc khảo sát radar xuyên đất đã lập bản đồ chiều dài đường hầm và các khoang bên trong. Các cuộc khai quật khảo cổ học tiếp theo bắt đầu vào năm 2010 và một loạt hơn 120.000 hiện vật và di vật hữu cơ đáng kinh ngạc đã được phát hiện trong đường hầm này. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Gần đây, khi tiến hành khai quật đường hầm bên dưới Đền Rắn Lông Vũ ở Teotihuacan, Mexico, các chuyên gia đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể cổ xưa, độc lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Đó là bốn bó hoa còn nguyên vẹn, ước tính chúng có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Bốn bó hoa cổ này được tìm thấy trong tình trạng tuyệt vời, được bảo quản với những sợi dây cotton vẫn còn buộc quanh thân. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Đây là lần đầu tiên các mẫu vật thực vật hàng ngàn năm tuổi được tìm thấy trong tình trạng bảo quản đặc biệt đến như vậy. Ngoài hoa, các nhà khảo cổ còn tìm thấy than củi, hạt và trái cây cháy đen từ một nghi lễ dâng lễ vật trong đường hầm, cùng một tác phẩm điêu khắc với những đặc điểm khác thường, có thể là một lư hương. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
