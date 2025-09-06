Hà Nội

10 sai lầm khi thiết kế nhà ở vô dụng khiến gia chủ "ngao ngán"

Bất động sản

10 sai lầm khi thiết kế nhà ở vô dụng khiến gia chủ "ngao ngán"

Có nhiều thiết kế nhà trên thế giới khiến người ta phải “cạn lời” vì tính phi thực tế, khó sử dụng hoặc hoàn toàn… vô dụng.

Hoàng Minh (theo Loveproperty)
Thiết kế phòng tắm thú vị này được đăng tải trên tài khoản Instagram hài hước Please Hate These Things, thực sự khó hiểu. Có lẽ gia chủ sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách tắm trong khi sử dụng bồn cầu. Ảnh: Instagram
Thiết kế phòng tắm thú vị này được đăng tải trên tài khoản Instagram hài hước Please Hate These Things, thực sự khó hiểu. Có lẽ gia chủ sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách tắm trong khi sử dụng bồn cầu. Ảnh: Instagram
Ban công vô dụng nhất quả đất chăng? Nó dùng để quan sát hành lang hay diễn thuyết trước cả nhà? Ảnh: Instagram
Ban công vô dụng nhất quả đất chăng? Nó dùng để quan sát hành lang hay diễn thuyết trước cả nhà? Ảnh: Instagram
Không hiểu vì sao kiến trúc sư lại thiết kế ổ cắm trong bồn rửa. Ảnh: Instagram
Không hiểu vì sao kiến trúc sư lại thiết kế ổ cắm trong bồn rửa. Ảnh: Instagram
Không gian sống mở đang là xu hướng, và phòng tắm riêng vẫn là một đặc điểm đáng mơ ước trong bất kỳ ngôi nhà nào. Ảnh: Instagram
Không gian sống mở đang là xu hướng, và phòng tắm riêng vẫn là một đặc điểm đáng mơ ước trong bất kỳ ngôi nhà nào. Ảnh: Instagram
Với việc đặt cánh cửa cao hơn mặt đất gần 2 mét, gia chủ có lẽ không muốn khách "ghé thăm". Ảnh: Instagram
Với việc đặt cánh cửa cao hơn mặt đất gần 2 mét, gia chủ có lẽ không muốn khách "ghé thăm". Ảnh: Instagram
Nhà vệ sinh tiết kiệm diện tích đến mức, không gian chật hẹp không thể thở. Ảnh: Instagram
Nhà vệ sinh tiết kiệm diện tích đến mức, không gian chật hẹp không thể thở. Ảnh: Instagram
Mặc dù có hệ thống ra vào bằng mã số, cổng an ninh này vẫn có thang riêng tích hợp sẵn, cho phép người qua đường trèo qua mà không gặp chút khó khăn nào. Có khả năng bảo hiểm nhà của người này sẽ bị vô hiệu...Ảnh: Instagram
Mặc dù có hệ thống ra vào bằng mã số, cổng an ninh này vẫn có thang riêng tích hợp sẵn, cho phép người qua đường trèo qua mà không gặp chút khó khăn nào. Có khả năng bảo hiểm nhà của người này sẽ bị vô hiệu...Ảnh: Instagram
Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng nhìn vào rèm cửa, nhiều người bỗng nhiên không hiểu nổi chủ nhà đang nghĩ gì. Ảnh: Instagram
Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng nhìn vào rèm cửa, nhiều người bỗng nhiên không hiểu nổi chủ nhà đang nghĩ gì. Ảnh: Instagram
Thay vì mở rộng phòng tắm, tạo nên không gian thư giãn và hiện đại, gia chủ chọn cách gom tất cả vào một góc duy nhất. Ảnh: Instagram
Thay vì mở rộng phòng tắm, tạo nên không gian thư giãn và hiện đại, gia chủ chọn cách gom tất cả vào một góc duy nhất. Ảnh: Instagram
Không hiểu đây là nhà bếp hay phòng tắm. Ảnh: Instagram
Không hiểu đây là nhà bếp hay phòng tắm. Ảnh: Instagram
