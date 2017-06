Rộ phong trào khoe ảnh đeo kiếm sau lưng giống Wonder Woman

Từ khi ra mắt, các khán giả đã có dịp được chiêm ngưỡng tấm lưng đầy chắc chắn, mạnh mẽ của nữ siêu anh hùng Wonder Woman qua cảnh phim cô mặc một chiếc váy dạ hội xanh dương và giấu thanh kiếm thần sau lưng. Cũng chính từ đó, rất nhiều fan nữ của bộ phim này đã bắt chước nhân vật chính Gal Gadot đeo thanh kiếm như vậy để đem lại tiếng cười cho dân mạng. Việc dân mạng, đặc biệt là chị em bắt chước cách đeo kiếm của nhân vật chính xong phim Wonder Woman nằm ngoài tính toán của nhà sản xuất. Họ chắc chắn sẽ không ngờ tới giờ đây kiểu hóa trang trên của Wonder Woman đã trở thành một xu hướng thời trang mới rất được lòng phái nữ. Từ những thanh kiếm dài, ngắn đủ kích cỡ hình dạng, các fan của phim Wonder Woman đã đeo theo người rồi chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội sao cho giống "chị đại" mà mình hâm mộ. Những chàng trai hãy cẩn thận bởi cuộc sống không phải dễ dàng vì khi họ làm một người phụ nữ tổn thương, chắc chắn sẽ phải lãnh nhận hậu quả to lớn từ "chị đại" Wonder Woman. Thanh kiếm lazer từng xuất hiện từng xuất hiện trong siêu phẩm "Star War" đã trở lại nhưng lần này là trong Wonder Woman. Đích thị đây là fan ruột của Thor. Màn song kiếm hợp bích bắt chước "chị đại" Wonder Woman của cặp mẹ con được dân tình mạng xã hội hết sức chú ý. Đâu cần phải là kiếm bằng kim loại, chỉ làm từ mảnh ghép logo thôi cũng đủ gây ấn tượng. Đã chơi thì phải tới bên, "chị đại" Wonder Woman nhìn thấy bức ảnh này chắc chắn sẽ choáng váng. Tưởng là hoành tráng nhưng ai dè cũng chỉ ngắn cũn. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook.

