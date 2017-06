Toyota Vios TRD mới giá 644 triệu đồng tại Việt Nam

Theo thông báo mới nhất từ Toyota Việt Nam (TMV), bên cạnh 3 phiên bản hiện có của dòng sedan giá rẻ của hãng là Vios 1.5G, Vios E 1.5CVT, Vios E 1.5MT hiện đang được bán ra trên thị trường, hãng xe hơi Nhật Bản còn giới thiệu thêm phiên bản Toyota Vios TRD 2017 mới. Vios TRD 2017 tiếp tục kế thừa phong cách hiện đại và năng động trong ngoại thất và nội thất, được phát triển từ phiên bản Vios 1.5G. Điểm nhấn của xe đến từ phần ngoại thất với bộ phụ kiện thể thao năng động bao gồm các chi tiết chính là ốp cản trước, ốp cản sau, ốp hai bên hông xe, logo TRD, tem hông TRD, la-zăng đúc và cánh hướng gió cản sau. Trên phiên bản của dòng xe Vios TRD 2017 mới này được hãng xe ôtô Toyota phát triển dựa trên phiên bản 1.5G cao cấp nhất trước đây nên nó sở hữu phần nội thất cũng như những trang bị tiện nghi, an toàn giống Vios phiên bản 1.5G hiện đang được bán ra tại thị trường Việt Nam. Trong đó, những trang bị tiện nghi nổi bật của phiên bản Vios TRD mới bao gồm: đèn trước halogen dạng bóng chiếu projector, gương chiếu hậu gập điện tích hợp báo rẽ, đèn sương mù phía sau, ghế da, điều hòa tự động, màn hình hiển thị đa thông tin. Về các trang bị an toàn đáng chú ý trên Vios TRD bao gồm: hệ thống 2 túi khí cho hàng ghế trước, hệ thống phanh đĩa trên bốn bánh xe, móc đai an toàn ISOFIX cho trẻ em, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Thân xe được thiết kế giúp làm giảm chấn thương cho khách bộ hành. Về an toàn bị động, xe trang bị túi khí cho cả người lái và hành khách phía trước cho tất cả các phiên bản, cùng các trang thiết bị an toàn tiêu chuẩn như: Dây đai an toàn 3 điểm ELR, cấu trúc ghế giảm chấn thương đốt sống cổ, móc đai an toàn ISO FIX cho trẻ em,… Các trang thiết bị và tính năng khác của xe vẫn được trang bị bao gồm: Đồng hồ công tơ mét được đặt phía người lái, cửa sổ chỉnh điện tích hợp tính năng chống kẹt, hệ thống chống trộm (xe G), điều hòa không khí tự động (trên xe 1.5G), bộ lọc không khí giúp tối đa hóa việc lọc bụi, đầu CD 1 đĩa tích hợp AM/FM, kết nối AUX/USB và Bluetooth,… Xe được trang bị động cơ 2NR-FE mới dung tích 1.5L 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual VVT-i với công suất cực đại 107 mã lực/6000 v/ph và mômen xoắn cực đại 140 Nm/4200 v/ph. Xe được vận hành thông qua hộp số vô cấp CVT với 7 cấp số ảo. Hãng xe Toyota cũng đã công bố giá chính thức cho phiên bản Vios TRD mới là 644 triệu đồng, nó sẽ có giá cao hơn 22 triệu đồng so với phiên bản Vios 1.5G cao cấp nhất trước đây. Như vậy Vios TRD là phiên bản có giá cao nhất trong dòng Vios tại thị trường Việt Nam.

