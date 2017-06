Top 10 xe ôtô SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất 2017

SUV là một trong những lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện nay. Đúng như cái tên "xe thể thao đa dụng", SUV rất đa năng, linh hoạt và rộng rãi. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến nhiều người phải cân nhắc khi chọn xe SUV, đó là lượng nhiên liệu tiêu thụ. Để khách hàng có thể an tâm lựa chọn, tạp chí Consumer Reports mới đây đã đưa ra danh sách những mẫu xe ôtô SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Mỹ hiện nay. Từ nhiều năm nay, Toyota RAV4 vẫn luôn ở trong danh sách những chiếc SUV cỡ nhỏ hàng đầu thị trường. Phiên bản hiện tại của Toyota RAV4 có nội thất yên tĩnh hơn, cảm giác lái mượt hơn và đi kèm nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Ngoài ra, Toyota RAV4 còn có phiên bản hybrid tiết kiệm xăng hiệu quả. Trong thử nghiệm của mới đây của tạp chí Consumer Reports, mẫu xe Toyota RAV4 bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian, dùng động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2,5 lít và hộp số tự động 6 cấp tiêu thụ lượng xăng trung bình 9,8 lít/100 km. Con số tương ứng của Toyota RAV4 Hybrid chỉ dừng ở mức 7,6 lít/100 km. Lexus RX là mẫu SUV hạng sang sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất đi trước thời đại và được trang bị nhiều công nghệ an toàn. Động cơ V6, dung tích 3,5 lít cùng với hộp số tự động 8 cấp giúp Lexus RX vừa mạnh mẽ vừa tiêu tốn không quá nhiều nhiên liệu, chỉ khoảng 10,7 lít/100 km. Tương tự Toyota RAV4, Lexus RX cũng có phiên bản hybrid vốn chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,11 lít/100 km. Bên cạnh đó, mẫu xe sang Lexus RX còn được trang bị nội thất yên tĩnh và thiết kế đẹp mắt. Mang đến cảm giác thoải mái cho người ngồi bên trong dù với bộ vành 18 hay 20 inch cũng là ưu điểm của mẫu SUV hạng sang này. Đáng tiếc là cảm giác lái của Lexus RX khá buồn tẻ và thiên về an toàn hơn là thể thao. Lexus NX vốn là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ được phát triển dựa trên Toyota RAV4. Tuy nhiên, NX không mang đến trải nghiệm lái phong phú như một mẫu xe Lexus điển hình. Thêm vào đó là cảm giác lái cứng nhắc và nội thất không được cách âm quá tốt. Bù lại, xe phản ứng khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Lexus NX200t được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở mức 9,8 lít/100 km. Con số tương ứng của Lexus NX300h là 8,11 lít/100 km. Nhờ đó, Lexus NX300h trở thành một trong những mẫu SUV tiết kiệm xăng nhất mà Consumer Reports từng thử nghiệm. Sử dụng chung khung gầm với Jazz/Fit, mẫu xe Honda HR-V có hàng ghế sau linh hoạt và chở được nhiều đồ vì dễ dàng gập xuống sàn. Nhỏ và rẻ hơn người anh em CR-V, Honda HR-V đi kèm nội thất khá ồn cùng cảm giác lái cứng nhắc. Tuy nhiên, khả năng xử lý của Honda HR-V lại nhanh nhạy và an toàn. Sức mạnh của xe đến từ động cơ 4 xy-lanh với công suất tối đa 141 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,11 lít/100 km. Khi lái Honda HR-V, nhiều người có thể cảm thấy mẫu xe này không "bốc" vì hộp số CVT. Tuy nhiên, Honda HR-V sẽ là lựa chọn hợp lý cho những người muốn sở hữu một chiếc xe tiết kiệm xăng, nội thất linh hoạt, hàng ghế sau và khoang hành lý rộng rãi. Mẫu xe SUV nhỏ và rẻ nhất của Mazda trong mang đến cảm giác lái linh hoạt và thú vị cùng khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng. Động cơ của Mazda CX-3 là máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 146 mã lực. Sức mạnh được truyền tới 1 hoặc 2 cầu thông qua hộp số tự động 6 cấp. Đây là hệ dẫn động chạy khá mượt nhưng không mạnh mẽ. Bù lại, Mazda CX-3 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,4 lít/100 km. Tương tự đối thủ Honda HR-V, Mazda CX-3 cũng có cảm giác lái cứng nhắc và nội thất không mấy yên tĩnh. Tuy nhiên, trái với Honda HR-V, Mazda CX-3 được trang bị hàng ghế sau và khoang hành lý chật chội. Honda CR-V mới đem lại nhiều tính năng mới, không gian nội thất rộng rãi và động cơ tăng áp cho khách hàng. Bản tiêu chuẩn của Honda CR-V 2017 sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2,4 lít với công suất tối đa 184 mã lực. Trong khi đó, bản cao cấp hơn được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp, dung tích 1,5 lít có công suất tối đa 190 mã lực. Hộp số CVT là trang bị tiêu chuẩn và duy nhất của Honda CR-V 2017. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu xe Honda CR-V 2017 bản dùng động cơ 2,4 lít là 8,71 lít/100 km. Con số tương ứng của bản dùng động cơ tăng áp 1,5 lít là 8,4 lít/100 km. Mercedes-Benz GLA thực chất là phiên bản nâng gầm của mẫu sedan CLA. Tuy nhiên, Mercedes-Benz GLA lại cho kết quả tốt hơn so với người anh em trong thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu của Consumer Reports. Được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, Mercedes-Benz GLA tiêu thụ trung bình 9,05 lít/100 km. Đáng tiếc là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp của mẫu xe này lại kém tinh tế, cảm giác lái cứng nhắc, nội thất khá ồn và tầm nhìn, đặc biệt là của hành khách phía sau, kém. May thay, khả năng xử lý của Mercedes-Benz GLA rất linh hoạt. Mẫu xe Subaru Crosstrek mới là phiên bản SUV cỡ nhỏ của mẫu xe hatchback Impreza với chiều cao gầm tăng lên, phù hợp với những con đường xấu. Subaru Crosstrek có thể là lựa chọn hấp dẫn cho những ai không cần xe SUV quá đồ sộ mà lại tiết kiệm xăng. Động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít có công suất tối đa 148 mã lực của Subaru Crosstrek chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 9,05 lít/100 km. Nếu không thấy phiền với việc nội thất khá ồn và cảm giác lái cứng nhắc, bạn hoàn toàn có thể mua Subaru Crosstrek. Hyundai Tucson được biết như một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ tốt trên thị trường dù không phải tùy chọn động cơ nào cũng lý tưởng. Ví dụ như động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 164 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, dành cho bản tiêu chuẩn. Động cơ này khá chậm chạp và khiến người lái có cảm giác mệt. Trong khi đó, bản cao cấp hơn của Hyundai Tucson dùng động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít và hộp số tự động 7 cấp. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình 9,05 lít/100 km khá tốt nhưng lại bị giật ở tốc độ thấp, nhất là lúc người lái xoay xở để đỗ. BMW X1 được ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Mini Clubman và Countryman. Ban đầu, BMW X1 chỉ được phân phối với phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Đến phiên bản 2017, BMW X1 được bổ sung phiên bản dẫn động cầu trước rẻ tiền hơn. Trong thử nghiệm của Consumer Reports, BMW X1 phiên bản dùng động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 228 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 9,05 lít/100 km. Với chiều cao gầm khá thấp, BMW X1 khiến người điều khiển có cảm giác như đang lái xe sedan.

SUV là một trong những lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện nay. Đúng như cái tên "xe thể thao đa dụng", SUV rất đa năng, linh hoạt và rộng rãi. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến nhiều người phải cân nhắc khi chọn xe SUV, đó là lượng nhiên liệu tiêu thụ. Để khách hàng có thể an tâm lựa chọn, tạp chí Consumer Reports mới đây đã đưa ra danh sách những mẫu xe ôtô SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Mỹ hiện nay. Từ nhiều năm nay, Toyota RAV4 vẫn luôn ở trong danh sách những chiếc SUV cỡ nhỏ hàng đầu thị trường. Phiên bản hiện tại của Toyota RAV4 có nội thất yên tĩnh hơn, cảm giác lái mượt hơn và đi kèm nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Ngoài ra, Toyota RAV4 còn có phiên bản hybrid tiết kiệm xăng hiệu quả. Trong thử nghiệm của mới đây của tạp chí Consumer Reports, mẫu xe Toyota RAV4 bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian, dùng động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2,5 lít và hộp số tự động 6 cấp tiêu thụ lượng xăng trung bình 9,8 lít/100 km. Con số tương ứng của Toyota RAV4 Hybrid chỉ dừng ở mức 7,6 lít/100 km. Lexus RX là mẫu SUV hạng sang sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất đi trước thời đại và được trang bị nhiều công nghệ an toàn. Động cơ V6, dung tích 3,5 lít cùng với hộp số tự động 8 cấp giúp Lexus RX vừa mạnh mẽ vừa tiêu tốn không quá nhiều nhiên liệu, chỉ khoảng 10,7 lít/100 km. Tương tự Toyota RAV4, Lexus RX cũng có phiên bản hybrid vốn chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,11 lít/100 km. Bên cạnh đó, mẫu xe sang Lexus RX còn được trang bị nội thất yên tĩnh và thiết kế đẹp mắt. Mang đến cảm giác thoải mái cho người ngồi bên trong dù với bộ vành 18 hay 20 inch cũng là ưu điểm của mẫu SUV hạng sang này. Đáng tiếc là cảm giác lái của Lexus RX khá buồn tẻ và thiên về an toàn hơn là thể thao. Lexus NX vốn là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ được phát triển dựa trên Toyota RAV4. Tuy nhiên, NX không mang đến trải nghiệm lái phong phú như một mẫu xe Lexus điển hình. Thêm vào đó là cảm giác lái cứng nhắc và nội thất không được cách âm quá tốt. Bù lại, xe phản ứng khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Lexus NX200t được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở mức 9,8 lít/100 km. Con số tương ứng của Lexus NX300h là 8,11 lít/100 km. Nhờ đó, Lexus NX300h trở thành một trong những mẫu SUV tiết kiệm xăng nhất mà Consumer Reports từng thử nghiệm. Sử dụng chung khung gầm với Jazz/Fit, mẫu xe Honda HR-V có hàng ghế sau linh hoạt và chở được nhiều đồ vì dễ dàng gập xuống sàn. Nhỏ và rẻ hơn người anh em CR-V, Honda HR-V đi kèm nội thất khá ồn cùng cảm giác lái cứng nhắc. Tuy nhiên, khả năng xử lý của Honda HR-V lại nhanh nhạy và an toàn. Sức mạnh của xe đến từ động cơ 4 xy-lanh với công suất tối đa 141 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,11 lít/100 km. Khi lái Honda HR-V, nhiều người có thể cảm thấy mẫu xe này không "bốc" vì hộp số CVT. Tuy nhiên, Honda HR-V sẽ là lựa chọn hợp lý cho những người muốn sở hữu một chiếc xe tiết kiệm xăng, nội thất linh hoạt, hàng ghế sau và khoang hành lý rộng rãi. Mẫu xe SUV nhỏ và rẻ nhất của Mazda trong mang đến cảm giác lái linh hoạt và thú vị cùng khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng. Động cơ của Mazda CX-3 là máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 146 mã lực. Sức mạnh được truyền tới 1 hoặc 2 cầu thông qua hộp số tự động 6 cấp. Đây là hệ dẫn động chạy khá mượt nhưng không mạnh mẽ. Bù lại, Mazda CX-3 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,4 lít/100 km. Tương tự đối thủ Honda HR-V, Mazda CX-3 cũng có cảm giác lái cứng nhắc và nội thất không mấy yên tĩnh. Tuy nhiên, trái với Honda HR-V, Mazda CX-3 được trang bị hàng ghế sau và khoang hành lý chật chội. Honda CR-V mới đem lại nhiều tính năng mới, không gian nội thất rộng rãi và động cơ tăng áp cho khách hàng. Bản tiêu chuẩn của Honda CR-V 2017 sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2,4 lít với công suất tối đa 184 mã lực. Trong khi đó, bản cao cấp hơn được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp, dung tích 1,5 lít có công suất tối đa 190 mã lực. Hộp số CVT là trang bị tiêu chuẩn và duy nhất của Honda CR-V 2017. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu xe Honda CR-V 2017 bản dùng động cơ 2,4 lít là 8,71 lít/100 km. Con số tương ứng của bản dùng động cơ tăng áp 1,5 lít là 8,4 lít/100 km. Mercedes-Benz GLA thực chất là phiên bản nâng gầm của mẫu sedan CLA. Tuy nhiên, Mercedes-Benz GLA lại cho kết quả tốt hơn so với người anh em trong thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu của Consumer Reports. Được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, Mercedes-Benz GLA tiêu thụ trung bình 9,05 lít/100 km. Đáng tiếc là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp của mẫu xe này lại kém tinh tế, cảm giác lái cứng nhắc, nội thất khá ồn và tầm nhìn, đặc biệt là của hành khách phía sau, kém. May thay, khả năng xử lý của Mercedes-Benz GLA rất linh hoạt. Mẫu xe Subaru Crosstrek mới là phiên bản SUV cỡ nhỏ của mẫu xe hatchback Impreza với chiều cao gầm tăng lên, phù hợp với những con đường xấu. Subaru Crosstrek có thể là lựa chọn hấp dẫn cho những ai không cần xe SUV quá đồ sộ mà lại tiết kiệm xăng. Động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít có công suất tối đa 148 mã lực của Subaru Crosstrek chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 9,05 lít/100 km. Nếu không thấy phiền với việc nội thất khá ồn và cảm giác lái cứng nhắc, bạn hoàn toàn có thể mua Subaru Crosstrek. Hyundai Tucson được biết như một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ tốt trên thị trường dù không phải tùy chọn động cơ nào cũng lý tưởng. Ví dụ như động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 164 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, dành cho bản tiêu chuẩn. Động cơ này khá chậm chạp và khiến người lái có cảm giác mệt. Trong khi đó, bản cao cấp hơn của Hyundai Tucson dùng động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít và hộp số tự động 7 cấp. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình 9,05 lít/100 km khá tốt nhưng lại bị giật ở tốc độ thấp, nhất là lúc người lái xoay xở để đỗ. BMW X1 được ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Mini Clubman và Countryman. Ban đầu, BMW X1 chỉ được phân phối với phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Đến phiên bản 2017, BMW X1 được bổ sung phiên bản dẫn động cầu trước rẻ tiền hơn. Trong thử nghiệm của Consumer Reports, BMW X1 phiên bản dùng động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 228 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 9,05 lít/100 km. Với chiều cao gầm khá thấp, BMW X1 khiến người điều khiển có cảm giác như đang lái xe sedan.