Những nhân vật nổi tiếng thế giới mắc chứng tâm thần phân liệt

Vincent Van Gogh là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới, nhưng ông đã phải vật lộn với bệnh tâm thần phân liệt trong suốt cuộc đời mình. Theo một báo cáo được ghi lại Van Gogh, trong một cuộc cãi cọ với họa sĩ Paul Gauguin, ông nghe ai đó nói bên tai "Giết hắn đi". Nhưng thay vì làm bị thương bạn mình, Van Gogh đã lấy dao và cắt một phần tai của mình. Các chuyên gia tâm thần học khác nghĩ rằng ông có thể bị trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Jim Gordon: Trong khoảng 2 thập kỷ, Gordon là một trong những tay trống chuyên nghiệp nhất trong thế giới rock và từng làm việc với John Lennon, Frank Zappa và Jackson Browne. Ông đã giành được một giải Grammy cho đồng sáng tác của Eric Clapton-"Layla". Luật sư của ông, Scott Furstman, đã dùng từ "bi thảm" để nói về vụ việc này. Veronica Lake: Ngôi sao điện ảnh chiếm trọn trái tim khán giả trong những năm 1940 với các vai diễn trong "Sullivan's Travels", "Gun for Hire" và "Blue Dahlia". Bà đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt khi còn là một đứa trẻ. Cha mẹ bà nghĩ rằng diễn xuất sẽ giúp kiểm soát tình trạng này. Nhưng ở Hollywood, người phụ nữ này được biết đến với tính cách khó chịu. Tiến sĩ John Nash: Cuộc đời của Nash được thể hiện trong cuốn sách và bộ phim cùng tên A Beautiful Mind. Ở tuổi 30, ông được biết đến như một trong những nhà toán học xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sau đó, ảo tưởng và các triệu chứng tâm thần phân liệt đã hành hạ ông trong suốt 20 năm, cho đến khi ông dần hồi phục và trở lại làm việc tại Đại học Princeton. Lionel Aldridge: Với những thành tựu to lớn trọng sự nghiệp bóng đá những năm 1960, Aldridge đã được tôn vinh tại phòng trưng bày của Green Bay Packer Hall of Fame. Ở tuổi 30, ông trở nên hoang tưởng, bị ảo giác và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ông công khai về tình trạng của mình trước khi ông qua đời vào năm 1998 và để lại thông điệp: "Người ta có thể và thực sự phục hồi sau khi mắc bệnh tâm thần". Peter Green: Một tay guitar rock và là người sáng lập ra nhóm Fleetwood Mac, Green đã phải vật lộn với các triệu chứng tâm thần phân liệt. Sau khi được điều trị, ông đã dần hồi phục. Hiện tại Green chỉ tập trung vào những giá trị cốt lõi trong cuộc sống: "Tôi từng lo lắng và làm mọi thứ phức tạp lên. Giờ thì tôi cố gắng giữ chúng thật đơn giản". Những điều cần biết về bệnh tâm thần phân liệt: Nó ảnh hướng đến mọi người theo cách khách nhau. Một số người nghe thấy tiếng nói hoặc nghĩ rằng có người đang cố làm hại họ. Họ có thể nói những câu vô nghĩa hoặc có thể ngồi hàng giờ mà không di chuyển hay nói gì. Một số người có xu hướng bạo lực còn một số thì không.

Vincent Van Gogh là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới, nhưng ông đã phải vật lộn với bệnh tâm thần phân liệt trong suốt cuộc đời mình. Theo một báo cáo được ghi lại Van Gogh, trong một cuộc cãi cọ với họa sĩ Paul Gauguin, ông nghe ai đó nói bên tai "Giết hắn đi". Nhưng thay vì làm bị thương bạn mình, Van Gogh đã lấy dao và cắt một phần tai của mình. Các chuyên gia tâm thần học khác nghĩ rằng ông có thể bị trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Jim Gordon: Trong khoảng 2 thập kỷ, Gordon là một trong những tay trống chuyên nghiệp nhất trong thế giới rock và từng làm việc với John Lennon, Frank Zappa và Jackson Browne. Ông đã giành được một giải Grammy cho đồng sáng tác của Eric Clapton-"Layla". Luật sư của ông, Scott Furstman, đã dùng từ "bi thảm" để nói về vụ việc này. Veronica Lake: Ngôi sao điện ảnh chiếm trọn trái tim khán giả trong những năm 1940 với các vai diễn trong "Sullivan's Travels", "Gun for Hire" và "Blue Dahlia". Bà đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt khi còn là một đứa trẻ. Cha mẹ bà nghĩ rằng diễn xuất sẽ giúp kiểm soát tình trạng này. Nhưng ở Hollywood, người phụ nữ này được biết đến với tính cách khó chịu. Tiến sĩ John Nash: Cuộc đời của Nash được thể hiện trong cuốn sách và bộ phim cùng tên A Beautiful Mind. Ở tuổi 30, ông được biết đến như một trong những nhà toán học xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sau đó, ảo tưởng và các triệu chứng tâm thần phân liệt đã hành hạ ông trong suốt 20 năm, cho đến khi ông dần hồi phục và trở lại làm việc tại Đại học Princeton. Lionel Aldridge: Với những thành tựu to lớn trọng sự nghiệp bóng đá những năm 1960, Aldridge đã được tôn vinh tại phòng trưng bày của Green Bay Packer Hall of Fame. Ở tuổi 30, ông trở nên hoang tưởng, bị ảo giác và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ông công khai về tình trạng của mình trước khi ông qua đời vào năm 1998 và để lại thông điệp: "Người ta có thể và thực sự phục hồi sau khi mắc bệnh tâm thần ". Peter Green: Một tay guitar rock và là người sáng lập ra nhóm Fleetwood Mac, Green đã phải vật lộn với các triệu chứng tâm thần phân liệt. Sau khi được điều trị, ông đã dần hồi phục. Hiện tại Green chỉ tập trung vào những giá trị cốt lõi trong cuộc sống: "Tôi từng lo lắng và làm mọi thứ phức tạp lên. Giờ thì tôi cố gắng giữ chúng thật đơn giản". Những điều cần biết về bệnh tâm thần phân liệt: Nó ảnh hướng đến mọi người theo cách khách nhau. Một số người nghe thấy tiếng nói hoặc nghĩ rằng có người đang cố làm hại họ. Họ có thể nói những câu vô nghĩa hoặc có thể ngồi hàng giờ mà không di chuyển hay nói gì. Một số người có xu hướng bạo lực còn một số thì không.