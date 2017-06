Những sự thật gây sốc về thành phố Dubai

Dubai có khoảng 150.000 lao động nhập cư đến từ Pakistan, Bangladesh và Trung Quốc,.... Hầu hết họ bị “lừa” tới thành phố Dubai và phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày trong điều kiện nắng nóng và thiếu thức ăn, nước uống. Ảnh: The Richest. Ngân hàng Kabul, Afghanistan, từng bị “biển thủ” khoảng 1 tỷ USD và hơn một nửa số tiền “bị đánh cắp” được truy ra có liên quan đến các ngân hàng ở Dubai. Ảnh: The Richest. Lực lượng thực thi pháp luật Dubai thường không hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong việc xử lý tội phạm vượt biên vào Dubai. Ảnh: The Richest. Năm 2016, Tổng Tư lệnh quân đội Nigeria, Tướng Tukur Yusuf Buratai, đã sử dụng khoảng 500.000 USD từ ngân sách của quân đội nước này để mua hai bất động sản ở Dubai. Đây không phải là lần đầu tiên Nigeria và Dubai có những giao dịch “mờ ám” như vậy. Ảnh: The Richest. Các phiên tòa xét xử ở Dubai được cho là không công bằng. Ảnh: The Richest. Tình trạng tham nhũng, hối lộ xảy ra trong hầu hết các dự án xây dựng ở Dubai. Ảnh: The Richest. Bạn có thể gặp nhiều rắc rối nếu viết về các vấn đề phát sinh trong lực lượng thực thi pháp luật, tham nhũng hay vấn đề tiêu cực trong thành phố. Ảnh: The Richest. Ở Dubai, nếu rơi vào cảnh nợ nần, bạn có thể bị bắt giam ít nhất 6 tháng. Nếu muốn bỏ việc hoặc rời khỏi thành phố, bạn phải chắc chắn rằng không mang bất cứ khoản nợ nào. Ảnh: The Richest. Được biết, trong cộng đồng Ả-rập cả ở Dubai và những nơi khác, có 57 triệu người Ả-rập không biết chữ và khoảng 30 triệu người đang sống trong cảnh nghèo đói,... Ảnh: The Richest. Bạn phải giữ cẩn thận hộ chiếu khi tới Dubai. Rất nhiều công nhân nhập cư cho biết, hộ chiếu của họ đã bị “đánh cắp” khi tới Dubai và họ bị mắc kẹt tại thành phố này. Ảnh: The Richest. Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed cho biết, 1 nghìn tỷ USD đã bị lãng phí vì vấn nạn tham nhũng ở thành phố Dubai và các khu vực xung quanh. Ảnh: The Richest. Theo The Richest, nhiều vụ tù nhân bị đánh đập vô cớ, tra tấn, cưỡng hiếp và thậm chí bị giết hại đã xảy ra trong nhà tù Dubai. Một số nạn nhân là Karl Williams hay David Haigh,...Ảnh: The Richest.

