Yêu cầu Shopee, Lazada gỡ thực phẩm chức năng chưa cấp phép

Cục An toàn thực phẩm phát hiện nhiều thực phẩm chức năng chưa được đăng ký sản phẩm nhưng vẫn quảng cáo, bán tràn lan trên Lazada, Shopee và yêu cầu gỡ bỏ.

Ngày 27/5, ông Chu Quốc Thịnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Shopee (số 8, ngõ 65 An Thắng, phường Biện Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội) và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam (địa chỉ tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.

Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Omega 3-6-9 1600mg; Natto Kinase 4000fu; Estroven – Complete Multi – Sympton; Kirkland Glucosamine 1500mg & Chondroitin 1200mg; Glucosamine 1500mg With MSM 1500mg) đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada và các sản phẩm Omega 3-6-9 1600mg; Natto Kinase 4000fu; Estroven – Complete Multi – Sympton; Kirkland Glucosamine 1500mg & Chondroitin 1200mg; Glucosamine 1500mg With MSM 1500mg đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Hình ảnh sản phẩm Natto Kinase 4000fu được bán trên sàn thương mại điện tử Shopee chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Ảnh Cục An toàn thực phẩm.

Để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn yêu cầu Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam và Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam thực hiện nghiêm công văn số 2791/ATTP-SP (ngày 14/11/2024) do Cục An toàn thực phẩm đã gửi công ty về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Đồng thời, yêu cầu công ty ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Omega 3-6-9 1600mg; Cảm cúm Taisho Pabron Gold A- Số 1 Nhật Bản; Natto Kinase 4000fu; Estroven - Complete Multi Sympton; Kirkland Glucosamine 1500mg & Chondroitin 1200mg; Glucosamine 1500mg With MSM 1500mg nêu trên.

Sản phẩm được quảng cáo chống đột quỵ, tai biến được bán trên mạng. Ảnh chụp màn hình/Nguồn NLĐ

Công ty TNHH Shopee thực hiện nghiêm công văn số 2791/ATTP-SP (ngày 14/11/2024) do Cục An toàn thực phẩm đã gửi công ty về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Đồng thời, yêu cầu công ty ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Omega 3-6-9 1600mg; Cảm cúm Taisho Pabron Gold A- Số 1 Nhật Bản; Natto Kinase 4000fu; Estroven Complete Multi Sympton; Kirkland Glucosamine 1500mg & Chondroitin 1200mg; Glucosamine 1500mg With MSM 1500mg nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu 2 công ty báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trước ngày 30/5/2025.