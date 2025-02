Vụ giết người trong cuộc nhậu: Khởi tố thêm 1 đối tượng

Ngày 11/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, liên quan đến vụ án giết người do mâu thuẫn trong cuộc rượu xảy ra tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Tiến (SN 2000, trú tại bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên) về tội “Che giấu tội phạm”.

Đối tượng Hoàng Văn Tiến tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối ngày 25/1, Lê Chí Hưng (SN 1996, trú tại tổ 1, phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đến nhà anh Phan Văn Đình (SN 1990, trú tại bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa) uống rượu cùng nhiều người, trong đó có Hoàng Văn Tiến, T.V.H (SN 1993), Phan Văn Quyết (SN 1993) và Hoàng Văn Đanh (SN 1992), đều trú tại bản Nậm Bon.

Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc uống rượu, giữa Hưng và Hoan, Đình, Quyết xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Hưng đã rút dao bấm trong túi quần đâm vào cổ anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy vậy, Đình và Quyết, Đanh lao vào can ngăn thì bị Hưng đâm bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Văn Tiến biết rõ việc Hưng đã giết người, Tiến vẫn không trình báo cơ quan chức năng, mà còn chở Hưng đi lẩn trốn, hỗ trợ liên hệ xe taxi và tạo điều kiện để Hưng thoát khỏi địa phương. Hành vi này gây cản trở quá trình điều tra, truy bắt tội phạm.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh về những hậu quả nghiêm trọng do lạm dụng rượu bia, mất kiểm soát hành vi, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo bất kỳ ai có hành vi bao che , giúp đỡ tội phạm bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.