Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ X HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Dự kỳ họp, về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành trung ương. Về phía thành phố Hà Nội có: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn... Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp thứ X là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thành phố để xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022; Kế hoạch năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất, hiệu quả, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành thời gian cho hoạt động thảo luận tại tổ và hội trường; dành thời gian 1 ngày cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Đây là những hoạt động quan trọng của nghị trường nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu, đại diện cho cử tri, nhân dân Thủ đô để trao đổi, thảo luận các nội dung quan trọng của kỳ họp, gồm: HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022 và quyết nghị kế hoạch năm 2023 của thành phố. HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo, 9 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề. HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố theo quy định của Luật... Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại kỳ họp. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày báo cáo tại kỳ họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại kỳ họp. >>>Mời quý độc giả xem video: "Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nói về việc cần có quỹ bình ổn giá xăng dầu". Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

