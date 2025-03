Thực hư thông tin học sinh lớp 2 ở Bắc Giang bị bắt cóc

Ngày 19/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 18/3, Công an xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận báo cáo của Trường Tiểu học Hương Sơn khu B về việc: Chiều 17/3, sau khi đi bộ từ trường về nhà, cháu L.N.P, học sinh trường Tiểu học Hương Sơn khu B kể với bà về việc khi cháu tan lớp trên đường về nhà (đoạn đường mới QL37 đi xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang) thì bị một số người định bắt cóc.

Theo lời kể của cháu, lúc này chiếc ô tô màu trắng đỗ lại bên đường, trên xe có một nam giới lái xe, một nữ giới xuống xe lại gần các học sinh và đưa cho cháu P một cái thạch nhưng cháu không nhận và gạt ra. Người phụ nữ có nói cô đi cùng đường, lên xe cô đưa về thì cháu P và học sinh khác bảo cháu không đi; khi người phụ nữ đang giằng co để kéo cháu P lên xe thì có người đi xe máy đến thấy vậy và hô to "Chúng mày bắt cóc trẻ con à", đối tượng lên xe ô tô rồi bỏ đi.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Hương Sơn đã tổ chức xác minh và khẳng định: Không có sự việc xe ô tô dừng đỗ bên đường, có người cho thạch và dụ dỗ lên xe như lời cháu P kể. Làm việc với cơ quan công an, cháu P thừa nhận khi về đến nhà cháu nói dối dì của mình với lý do "Dì không đi đón con để có người ta định bắt cóc con" nhằm mục đích trêu dì.

Qua trích xuất camera tại nhà bà ngoại của cháu P, khi cháu về đến nhà với dáng vẻ bình tĩnh, không có dấu hiệu sợ sệt, hoảng loạn gì. Qua xem xét dấu vết trên thân thể (tay) thì không có dấu hiệu bầm tím, trầy xước da. Vì vậy việc cháu P bị bắt cóc như trong báo cáo của trường tiểu học Hương Sơn là không đúng sự thật. Trước đó, thông tin xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ em trên đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.