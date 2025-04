Thăng cấp hàm Đại tá với Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Lê Hồng Vân - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho ông Lê Hồng Vân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho ông Lê Hồng Vân – Phó Giám đốc Công an tỉnh.