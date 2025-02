Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh nam sinh gãy mũi

Sáng 19/2, thông tin từ Công an TP Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Thái Hoàng (SN 1995) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

