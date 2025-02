Quảng Ninh: 9 lãnh đạo Công an xin nghỉ công tác trước hạn tuổi

Sáng 12/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 9 lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định nghỉ chờ hưu cho 9 lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Tại lễ công bố, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/3/2025 đối với 9 lãnh đạo cấp phòng, gồm: 5 trưởng phòng và 4 phó trưởng phòng, phó trưởng Công an huyện. Cụ thể:

Đại tá Lê Đức Hiền, sinh năm 1966, Trưởng phòng Hậu cần;

Đại tá Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1966, Chánh Thanh tra Công an tỉnh;

Đại tá Nguyễn Hải Phong, sinh năm 1969, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động;

Thượng tá Lê Đình Đông, sinh năm 1966, Trưởng phòng Hồ sơ;

Thượng tá Vũ Văn Thức, sinh năm 1967, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh;

Đại tá Vũ Minh Đức, sinh năm 1966, Phó Trưởng Công an thành phố Đông Triều;

Thượng tá Nguyễn Văn Dinh, sinh năm 1965, Phó Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả;

T hượng tá Ngô Quốc Thông, sinh năm 1967, Phó Trưởng Công an huyện Vân Đồn;

Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh, sinh năm 1967, Phó Trưởng phòng Hồ sơ.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Giám đốc Công an tỉnh, các lãnh đạo trên đều tự nguyện có đơn xin nghỉ trước hạn tuổi công tác hưởng chế độ hưu trí để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đều nhất trí 100% đề nghị Công an tỉnh giải quyết cho 9 lãnh đạo nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.