Nhà báo Lê Quốc Minh: Mỗi nhà báo phải trở thành chiến sĩ trên không gian mạng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2025) và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn về nguồn tại Thái Nguyên.

Đồng chí Lê Quốc Minh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam tại ATK Định Hóa. Ảnh: Thế Bình.

Tham gia đoàn có các đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; nhiều nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và 350 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí khắp cả nước.

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và báo công dâng Bác những kết quả Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; suốt đời học tập, noi theo tấm gương của các vị tiền bối cách mạng.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn tưởng nhớ các học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mai Loan.

Tiếp tục nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của người làm báo cách mạng, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Đoàn đến dâng hương tại di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa; thăm Nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, tư liệu, hình ảnh về các hoạt động quan trọng của lãnh đạo Hội từ khi thành lập đến nay.

Tại địa điểm này, ngày 21/4/1950, Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, sự kiện ghi mốc son trong sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam từ 300 hội viên khi mới thành lập, đến nay Hội Nhà báo Việt Nam đã có hơn 25.500 hội viên, nhà báo, phóng viên, nhân viên hoạt động báo chí.

Đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ các học viên của Trường viết báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là ngôi trường do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt tên và chỉ thị Tổng bộ Việt Minh tổ chức ngày 4/4/1949, là cơ sở đào tạo cán bộ báo chí đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến tại Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mai Loan.

Tại Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Lê Quốc Minh ôn lại sự kiện cách đây 76 năm, ngày 4/4/1949, Trường dạy làm báo mang tên nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng ra đời - cái nôi đào tạo thế hệ nhà báo chiến sĩ cách mạng đầu tiên.

Giữa đại ngàn Việt Bắc, dưới những mái nhà tranh nứa đơn sơ, lớp nhà báo chiến sĩ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đã được ấp ủ, nuôi dưỡng và trưởng thành. Các học viên nhà báo chiến sĩ ấy đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, mang trong mình nhiệt huyết và lòng yêu nước nồng nàn, để rồi từ ngôi trường mái nứa này, tỏa đi khắp các chiến trường, viết nên những trang báo thấm mồ hôi và máu xương, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, thống nhất non sông.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mai Loan.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho hay, những người làm báo ngày nay may mắn hơn thế hệ cha anh, không phải viết báo trong bom đạn, nhưng lại đối mặt với một mặt trận mới đầy cam go, mỗi ngày phải vượt qua hàng nghìn, hàng vạn tin giả, “bão” thông tin hỗn loạn từ mạng xã hội. Do đó, mỗi nhà báo phải trở thành chiến sĩ “biên phòng” trên không gian mạng, bảo vệ độc giả khỏi làn sóng xâm lăng văn hóa, những luận điệu xuyên tạc tinh vi; phải liên tục chạy đua với tốc độ internet, học cách sử dụng những công cụ mới mỗi ngày, trong khi vẫn giữ vững cốt cách người làm báo chân chính.

Trước anh linh các nhà báo tiền bối, những người làm báo hôm nay dù đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, dù thế giới đang đổi thay biến động, nhưng nguyện tiếp bước cha anh, tiếp nối truyền thống vừa hồng vừa chuyên của người làm báo cách mạng, viết tiếp bản hùng ca báo chí cách mạng bằng ngôn ngữ của thời đại số để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân, viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.