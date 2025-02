Nguyên nhân nhóm người hành hung tài xế tại phà Cồn Nhất

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) đang tạm giữ đối với 2 anh em trai Phạm Ngọc Tuân (sinh năm 1980, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, quê quán xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1982, trú tại xóm 2, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tuyên và Tuân bị tạm giữ do có hành vi hành hung tài xế ô tô xảy ra vào chiều ngày 1/2 tại khu vực Phà Cồn Nhất, thuộc thị trấn Giao Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Phạm Văn Tuyên tại trụ sở Công an thị trấn Giao Thủy

Cơ quan công an cho biết, khoảng 14h30 ngày 1/2, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh tại khu vực Phà Cồn Nhất vừa xảy ra xô xát giữa người điều khiển 2 xe ô tô, Công an huyện Giao Thủy đã chỉ đạo Công an thị trấn Giao Thủy có mặt ngay tại hiện trường để xác minh thông tin và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường, các phương tiện và những người có liên quan đã rời đi.

Điều tra xác minh, Công an thị trấn Giao Thủy xác định lái xe bị hành hung là anh Vũ Đức Thuận (sinh năm 1987, trú tại tổ 4, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), tài xế điều xe ô tô BKS 14A- 90171. Công an thị trấn Giao Thuỷ đã liên lạc qua điện thoại, trao đổi trực tiếp với anh Thuận và mời anh Thuận đến trụ sở Công an huyện Giao Thuỷ để trình báo và phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc nhưng do bận việc anh Thuận trả lời chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện. Sau đó, anh Vũ Đức Thuận và người thân đã đăng tải video clip liên quan đến sự việc lên các trang mạng xã hội.

Công an huyện Giao Thủy lấy lời khai của Phạm Ngọc Tuân.

Công an thị trấn Giao Thủy đã xác minh được người hành hung anh Thuận là 2 anh em trai Phạm Ngọc Tuân và Phạm Văn Tuyên. Chiều cùng ngày, Công an thị trấn Giao Thủy đã triệu tập 2 anh em Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên và một số người có liên quan đến trụ sở Công an để làm việc. Do đã di chuyển về thành phố Hà Nội, sáng ngày 2/2, Phạm Ngọc Tuân đã có mặt tại trụ sở Công an thị trấn Giao Thủy theo yêu cầu.

Kết quả điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Tuân điều khiển xe ô tô BKS 18A - 01872 chở theo vợ đi từ hướng Cống Cồn Nhất, thuộc xã Hồng Thuận về thị trấn Giao Thuỷ theo đường tỉnh lộ 489 để đi Hà Nội (không đi qua phà Cồn Nhất).

Thời điểm này, anh Vũ Đức Thuận điều khiển xe ô tô BKS 14A- 90171 đi từ hướng Cống Cồn Nhất, thuộc xã Hồng Thuận qua phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình.

Khi đến gần phà Cồn Nhất, các phương tiện đang xếp hàng bên phải đường để đợi qua phà thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Vũ Đức Thuận và Phạm Ngọc Tuân.

Tuân đã liên lạc điện thoại cho em trai là Phạm Văn Tuyên. Tuyên và một người bạn đi xe máy đến khu vực phà và sau khi lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát. Phạm Ngọc Tuân dùng tay tát lái xe còn Phạm Văn Tuyên đã lao người qua ô cửa kính bên lái xe, dùng tay, chân tấn công anh Vũ Đức Thuận.

Sau đó, Phạm Văn Tuyên và bạn đi về nhà, Phạm Ngọc Tuân điều khiển xe ô tô đi Hà Nội, anh Vũ Đức Thuận điều khiển xe ô tô qua Phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình. Những người có liên quan vụ việc không trình báo cơ quan chức năng.

Chiều ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 anh em trai Phạm Văn Tuyên, Phạm Ngọc Tuân về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục liên lạc, mời lái xe bị hành hung và những người có mặt trên xe đến trụ sở Công an huyện Giao Thuỷ để làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy đề nghị những người có liên quan trong vụ việc đến ngay cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.