Lời phát biểu nhậm chức của tân Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí

Ngày 26/8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội Khóa XV thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Minh Trí.



Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc bầu, tân chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 Lê Minh Trí đã tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí tuyên thệ

Phát biểu nhậm chức, tân Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã phân công và bầu ông giữ trọng trách Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Tân Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhấn mạnh, đây là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với bản nhân tôi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhấn mạnh điều này, Chánh án Lê Minh Trí cũng nêu rõ: “Hôm nay tôi vui với nhiệm vụ mới nhưng cũng có nhiều trăn trở, suy nghĩ, vì tôi nhận thức đây là nhiệm vụ đầy khó khăn phía trước. Câu hỏi đầu tiên đối với tôi là phải làm sao giữ được những thành quả của các bậc tiền bối, tiền nhiệm đã gây dựng; đồng thời trước yêu cầu kỷ luật, kỷ cương của Đảng, trước yêu cầu của pháp luật ngày càng cao và sự mong đợi, đòi hỏi của Nhân dân, ngành tòa án làm gì và làm như thế nào để được đa số Nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đó là nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ sự công bằng, lẽ phải, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân để góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tư pháp liêm chính, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước hiện nay”.

Chánh án Lê Minh Trí khẳng định, trong thực hiện nhiệm vụ sẽ tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp, nỗ lực cao nhất trong thực hiện lời tuyên thệ.

Tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả, mặt tích cực của các bậc tiền nhiệm, trong đó có Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã gây dựng và sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã chỉ ra đối với ngành.

Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng nhấn mạnh việc coi trọng đoàn kết thống nhất, phát huy trách nhiệm và tính nêu gương người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lời dạy "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư".

Quan trọng hơn cả là xây dựng và củng cố lòng tin của đại đa số nhân dân vào nền tư pháp nước nhà, nỗ lực thực hiện phương châm nói ít làm nhiều để được dân tin. Tăng cường lắng nghe góp ý và chấp hành nghiêm sự giám sát của nhân dân, Quốc hội, đại biểu Quốc hội với hoạt động của tòa án các cấp.

Ông Trí bày tỏ mong muốn được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bộ ngành, địa phương để ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở huyện Củ Chi, TPHCM. Ông có trình độ Cử nhân An ninh nhân dân và Cử nhân Luật. Ông Trí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII (từ 8/2024) và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), sau đó làm việc tại Công an TP HCM giữ chức Phó Đội trưởng, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TPHCM, rồi làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Năm 1992, ông Trí là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TPHCM. Sau đó, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TPHCM; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, sau đó trở thành Phó Chủ tịch TPHCM.

Từ năm 2013, ông Lê Minh Trí được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 4/2016 tới nay, ông được bầu làm Viện trưởng VKSND tối cao. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIII, tiếp tục được bầu làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII hôm 16/8 vừa qua, Trung ương Đảng quyết định bầu bổ sung ông Lê Minh Trí vào Ban Bí thư.