Hà Nội: Thanh tra trách nhiệm quản lý đất đai tại đồi 76

Liên quan đến tình trạng " Hô biến đất rừng Đồi 76 thành "biệt thự" trái phép ở Quốc Oai, Hà Nội", ngày 5/2/2025, thông tin với Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Đắc Lực, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai cho biết, ngay trong t háng 1/2025, UBND huyện Quốc Oai đã có Quyết định thanh tra công tác trách nhiệm quản lý đất đai tại xã Hoà Thạch, trong đó có việc quản lý đất tại đồi 76.

"Hiện Đoàn thanh tra đang triển khai. Khi có kết quả thanh tra, UBND huyện Quốc Oai sẽ có phương án xử lý", ông Nguyễn Đắc Lực nói.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, tại khu vực đồi 76, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội đã và đang diễn ra tình trạng “xẻ thịt” đất rừng, đất trồng cây lâu năm để bê tông hoá, xây dựng nhà ở, homestay kiên cố với quy mô lớn. Đặc biệt, trên diện tích đất gần 10.000m2 xuất hiện một tổ hợp nhà kiểu biệt thự, dịch vụ phá vỡ hoàn toàn cảnh quan đồi 76.

Người dân sinh sống dưới chân đồi 76 cho biết, công trình kiểu biệt thự này được xây dựng từ năm 2021 và dần hoàn thiện qua các năm gần đây. Đồi 76 là đất trồng rừng, trồng cây lâu năm và là điểm cao quân sự có nhiều lô cốt nhưng không hiểu lý do gì công trình biệt thự kiên cố, rộng lớn lại được xây dựng mà không bị xử lý, phá dỡ.

Được biết, ngày 12/11/2024, UBND huyện Quốc Oai có văn bản yêu cầu UBND xã Hoà Thạch báo cáo làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tại khu vực đồi 76.

Văn bản số 4304/UBND-TNMT do ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai ký, nêu rõ: Nội dung Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 31/10/2024 của UBND xã Hòa Thạch chưa làm rõ được nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất phát sinh công trình xây dựng của bà Lê Thị Mỹ Liên và bà Vũ Lê Tú Anh, dẫn đến nội dung đề xuất của UBND xã Hòa Thạch chưa rõ, chưa có cơ sở để thực hiện đảm bảo quy định pháp luật.

Từ thực tế trên, để có cơ sở giải quyết theo đề xuất của UBND xã Hòa Thạch, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Hòa Thạch khẩn trương rà soát cụ thể hồ sơ địa chính, các giấy tờ, tài liệu do Hợp tác xã nông nghiệp quản lý và các tài liệu liên quan đến việc sử dụng đất do người sử dụng đất cung cấp, để xác định chính xác nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất do bà Lê Thị Mỹ Liên và bà Vũ Lê Tú Anh sử dụng.

Từ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất đối chiếu với các quy định của pháp luật để xác định chính xác loại đất, xác định có hay không vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; trường hợp có vì phạm, phải thiết lập hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Tuyệt đối không được để công trình vi phạm (nếu có) được tồn tại và đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và quy định của pháp luật, báo cáo UBND huyện chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.