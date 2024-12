Dự án sân bay đầu tiên của Bộ Công an được khởi công

Thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được xác định là 1 trong 6 lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi Lễ.

Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, triển khai hiệu quả các đề án, dự án đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu đồng bộ về doanh trại, thao trường, bãi tập; trang bị vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để hiện đại hóa lực lượng CSCĐ.

Trước mắt trong giai đoạn từ này đến hết năm 2025 tập trung thực hiện một số dự án trọng điểm: Dự án xây dựng sân bay Gia Bình, dự án Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố.

Đối với dự án xây dựng sân bay Gia Bình, ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 98 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân bay Gia Bình, sau đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng.

Đến ngày 22/11, Bộ Công an đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình và ngày 5/12, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 703 về việc giao đất cho Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an để xây dựng Sân bay Gia Bình (đợt 1).

Dự án sân bay Gia Bình khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là công trình chiến lược về an ninh - quốc phòng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo của lực lượng CAND. Đây là công trình có quy mô đặc biệt lớn, có điểm nhấn quy hoạch, thiết kế đặc trưng, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng. Đặc biệt là công trình có ý nghĩa lịch sử và là niềm vinh dự, tự hào của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSCĐ qua các thời kỳ, hiện thực hóa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, dấu mốc đưa lực lượng CSCĐ thẳng tiến lên hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng sân bay Gia Bình.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sân bay Gia Bình là sân bay đầu tiên của lực lượng CAND nhưng cũng được thiết kế lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế; phát triển hệ thống sân bay phục vụ phát triển kinh tế hàng không, khai thác không gian mới phục vụ phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhanh việc chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã khẩn trương bố trí vốn; hoan nghênh tỉnh Bắc Ninh trong thời gian ngắn đã tiến hành công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng; cảm ơn bà con nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đồng lòng, ủng hộ trong công tác di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan triển khai nhanh giai đoạn 1 của dự án sân bay Gia Bình, đồng thời làm ngay các hồ sơ, thủ tục để thực hiện giai đoạn 2. Triển khai dự án với yêu cầu “3 nhất”, gồm: Thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và giá thành rẻ nhất, từ đó nhân rộng cách thức triển khai với các công trình, dự án khác. Theo Thủ tướng, thực hiện được “3 nhất” này sẽ góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác, sử dụng và khẳng định tinh thần “đã nói là làm, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó”.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, triển khai đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội với yêu cầu “3 nhất” gồm: Ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất; thời gian chậm nhất trong tháng 6/2025 phải có phương án về tuyến đường này. Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh triển khai ngay nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 2 của dự án. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an triển khai các công trình phục vụ lưỡng dụng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu.

Về phía nhà thầu, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung triển khai thi công dự án với nỗ lực lập kỷ lục mới, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, không đội vốn, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường. Xã Xuân Mai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, chăm lo ổn định nơi ăn, ở, điều kiện sinh sống, phúc lợi xã hội của các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, nhường đất để triển khai dự án, bảo đảm nơi ở mới của người dân, nơi học tập mới của học sinh tốt hơn nơi cũ.

Thủ tướng tin tưởng các bộ, ngành, cơ quan và địa phương sẽ hoàn thành tốt các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu cần cơ chế, chính sách, điều kiện thì các cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hoàn thành dự án trong 18 tháng và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành dự án trước 31/12/2025.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ dành cho lực lượng CAND, đặc biệt là chỉ đạo phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường tiềm lực hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu và hiện đại hóa lực lượng CAND, trong đó có dự án xây dựng sân bay Gia Bình được khởi công ngày hôm nay.

"Lực lượng CAND xin hứa sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai dự án xây dựng sân bay Gia Bình nói riêng và các đề án, dự án nói chung phục vụ hiện đại hóa lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đảm bảo tiến độ sớm hơn, chất lượng tốt hơn, kỹ, mỹ thuật cao hơn, tuyệt đối an toàn góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.