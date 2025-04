Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều “nam thanh, nữ tú” dùng chất cấm

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Karaoke Vân Khánh, có địa chỉ tại đường Lý Thường Kiệt, khu Phú Lộc 1+2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang có hành vi kinh doanh “bóng cười” trái phép.

Hiện trường bên trong một phòng hát tại quán Karoke.

Vào thời điểm kiểm tra, khoảng 4h sáng 9/4, tại cơ sở Karaoke Vân Khánh có 2 phòng hát đang hoạt động với tổng cộng 17 người (gồm 8 nam và 9 nữ). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện những người trên đang sử dụng các quả bóng cao su có chứa khí N2O (thường gọi là “bóng cười”). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 bình khí N2O cùng nhiều vỏ bóng đã qua sử dụng.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện L.V.T, sinh năm 2002, trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn đang giao 4 bình khí (nghi là khí N2O) đến cơ sở karaoke. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng và thu giữ thêm 20 bình khí N2O. Tại cơ quan Công an, chủ cơ sở Karaoke là N.H.H, sinh năm 1996, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời mời các cá nhân có liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.