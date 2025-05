Cứu nạn thành công 6 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Cát Bà

Chiều 5/5, tàu vận tải Việt Anh 26 (HP-2496) gặp nạn trên vùng biển Cát Bà do ảnh hưởng của sóng to gió lớn, có nguy cơ chìm hoàn toàn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Cát Bà, Công an thị trấn Cát Bà và người dân địa phương, toàn bộ 6 thuyền viên đã được cứu sống an toàn, đưa vào bờ kịp thời trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Các thuyền viên Tàu Việt Anh 26 được BĐBP Hải Phòng cứu nạn thành công.

Trước đó, lúc 18h20 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng và người dân về sự cố tàu chìm tại tọa độ cách cửa vịnh trung tâm Cát Bà gần 2,8km về phía Tây Nam. Nhận định tình hình đặc biệt khẩn cấp, Trung tá Bùi Anh Tuấn – Phó Đồn trưởng đã trực tiếp chỉ huy triển khai lực lượng cứu nạn.

Lực lượng được triển khai gồm 3 phương tiện với 13 người: 11 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà, 2 người dân địa phương, cùng với sự phối hợp của Công an thị trấn Cát Bà. Tổ công tác xuất phát từ Bến Bèo lúc 18h45, vượt sóng gió tiếp cận hiện trường lúc 19h20.

Các lực lượng phát hiện tàu Việt Anh 26 đang trong tình trạng nghiêng nặng, phần cabin đã ngập nước, phần mũi còn nổi. 6 thuyền viên mặc áo phao, trôi dạt trên 2 bè cứu sinh, kêu cứu trong điều kiện sóng gió phức tạp. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa toàn bộ thuyền viên lên tàu an toàn. Đến 20h20, toàn bộ người bị nạn đã được bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Cát Hải để kiểm tra sức khỏe; hiện 6 thuyền viên đều đã ổn định.