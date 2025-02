Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang hung khí đánh võng trên đường

Ngày 7/2, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan công an tạm bàn giao 5 đối tượng khác dưới 16 tuổi cho các gia đình để quản lý, giáo dục.

5 đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 23h55 ngày 5/2, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, tổ Y21A-141H Công an quận Tây Hồ phát hiện một nhóm gồm 10 nam, nữ đi trên 5 xe máy mang theo tuýp sắt dài từ 2-3m và các vỏ chai bia liên tục hò hét, lạng lách, đánh võng vượt qua chốt kiểm soát.

Ngay sau đó, lực lượng công an triển khai đội hình truy đuổi, bao vây và bắt giữ được 2 đối tượng là N.K.T. (SN 2010) điều khiển xe máy Wave BKS: 402.XX chở Dương Xuân Minh (SN 2007), thu giữ 3 thanh tuýp sắt, 9 vỏ chai bia.

Sau khi làm việc với T. và Minh, ngày 6/2, Công an quận Tây Hồ triệu tập 8 đối tượng bỏ chạy thoát gồm: Đặng Tuấn Hưng (SN 2007), Nguyễn Lê Thành Long (SN 2008), N.G.T. (SN 2020, cùng ở quận Tây Hồ); Vũ Phạm Huyền Linh (SN 2008, ở huyện Phú Xuyên); Nguyễn Thành Nhân (SN 2007, ở quận Hoàng Mai); N.H.V. (SN 2011), B.T. T. (SN 2012, cùng ở quận Bắc Từ Liêm); T.N.L. (SN 2009, ở quận Nam Từ Liêm).

Công an thu giữ toàn bộ 5 xe máy cùng hung khí mà các đối tượng sử dụng để gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai nhưng tụ tập ở đường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) rồi đi đến ngõ 409 đường An Dương Vương (quận Tây Hồ) lấy hung khí đã cất giấu tại nơi công cộng mang đi gây rối.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.