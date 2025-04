9X ở Bình Thuận công khai livestream lô đề trên Facebook để đánh bạc

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Phú Trinh (TP Phan Thiết), Công an xã Tân Tiến (TX. La Gi) và Công an xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân) triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet, dưới hình thức livestream quay xổ số lô tô thắng thua bằng tiền.

Lực lượng chức năng bắt quả tang H.P.N.V phát livestream quay số lô tô thắng thua bằng tiền trên mạng xã hội. (Ảnh: CABT)

Đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Phạm Nguyệt Vy (SN 1998, trú khu phố 11, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết). Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhiều tài khoản Facebook sử dụng hình thức quay xổ số lô tô , ban đầu nhằm tặng thưởng các vật phẩm như gấu bông, nước hoa…

Sau thời gian theo dõi, vào khoảng 23h10 ngày 13/2/2025, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hoàng Phạm Nguyệt Vy đang phát trực tiếp trên Facebook cá nhân, tổ chức quay số lô tô cho nhiều người tham gia đánh bạc. Cùng thời điểm, 2 tổ công tác khác đồng loạt mời làm việc 2 người chơi là N.T.N.X (SN 1996, trú xã Tân Tiến, TX La Gi) và N.D.B (SN 2003, trú xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2025, Vy đã lợi dụng mạng xã hội để tổ chức đánh bạc bằng hình thức quay xổ số lô tô trực tiếp trên Facebook cá nhân. Người tham gia sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Vy để “mua số”, mỗi số có giá 500.000 đồng, với tổng 10 số cho mỗi ván quay, tương ứng số tiền lên đến 5 triệu đồng. Trong đó, Vy giữ lại 500.000 đồng tiền hoa hồng, số còn lại thuộc về người thắng cuộc.

Chỉ riêng trong ngày 13/2/2025, Vy đã tổ chức 41 ván quay cho 19 người chơi ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, với tổng số tiền tham gia đánh bạc lên đến 205 triệu đồng. Vy hưởng lợi bất chính số tiền hoa hồng là 20,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Phạm Nguyệt Vy về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

