577 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội có tệ nạn ma túy

Bắt giữ hàng nghìn đối tượng

Theo Ban Chỉ đạo 138 thành phố, tình hình tội phạm ma tuý tại Thủ đô vẫn diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi, tính chất nguy hiểm hơn.

Theo số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, khám phá 1.724 vụ với 2.346 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó đã xử lý hình sự 1.647 vụ với 1.926 đối tượng.

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tăng 27 vụ, 34 đối tượng. Cùng với nhiều vụ vận chuyển ma túy từ các nơi khác về Hà Nội bị phát hiện, các điểm, địa bàn “nóng” về ma túy tại thành phố cũng có những diễn biến phức tạp.

Nhóm đối tượng bị Công an Hà Nội bắt quả tang khi đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ chung cư cao cấp Ecolife. Ảnh: PV

Ban Chỉ đạo 138 thành phố cho biết, tính chung trên địa bàn thành phố, chỉ có 7/584 xã, phường, thị trấn là không có tệ nạn ma túy . Thành phố hiện còn 1 điểm phức tạp về ma túy tại thôn Vĩnh Xương Thượng (xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức) chưa giải quyết được. Hơn nữa, Công an thành phố tiếp tục xác định được 7 điểm đề xuất là điểm phức tạp mới về ma túy.



Ngoài ra, thành phố vẫn còn 10 địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy, trong đó có 3 điểm thuộc quận Thanh Xuân; 2 điểm thuộc quận Ba Đình; các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Trì mỗi địa phương có 1 điểm.

Quản lý đối tượng nghiện còn lỏng lẻo

Theo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.Hà Nội, việc quản lý người nghiện tại địa bàn, cơ sở còn lỏng lẻo nên tội phạm về ma túy vẫn phức tạp.

Thành phố hiện có hơn 13.300 người nghiện, người sử dụng ma túy, trong đó có 67% đang sinh sống tại cộng đồng (chưa thống kê được số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp).

Công tác phối hợp quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự như quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng đối với người tỉnh ngoài, người nước ngoài; việc quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ... vẫn còn sơ hở, chưa chặt chẽ dễ tạo điều kiện cho tội phạm ma túy hoạt động. Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng chưa được thực hiện thường xuyên…

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, mới đây, trong hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố, đề nghị công an các cấp, lực lượng chuyên trách tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, giải quyết triệt để, dứt điểm các tụ điểm, điểm ma túy, chủ động phòng ngừa không để tái phức tạp gây bức xúc dư luận.

Các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhà ở, khu chung cư chưa có người ở để ngăn ngừa tội phạm ma tuý, người nghiện ma tuý tụ tập. Bởi lẽ, công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội. Vì có an ninh, an toàn và an dân thành phố mới có điều kiện phát triển.

Muốn giữ được an ninh, an toàn và an dân thì phải kiên quyết đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn về ma tuý; địa bàn nào còn tệ nạn ma tuý thì người dân ở đó còn không được yên.