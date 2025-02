15 trưởng, phó phòng Công an Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi

Theo Quyết định của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong số 15 người nghỉ hưu trước hạn tuổi, có 6 trưởng phòng, 9 phó phòng. Trong đó, có 1 người xin nghỉ hưu kể từ ngày 1/2, 5 người xin nghỉ hưu từ 1/3 và 9 người xin nghỉ hưu từ 1/4.



Cụ thể, 6 Trưởng Phòng xin nghỉ hữu trước tuổi, gồm: Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu; Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Đại tá Phạn Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Thượng tá Nguyễn Bảy, Chánh Thanh tra; Thượng tá Nguyễn Nho Chinh, Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Nguyễn Văng Cung, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các Trưởng Phòng nghỉ hưu.

9 Phó Trưởng phòng, gồm: Thượng tá Võ Xuân, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra; Thượng tá Nguyễn Quang Sinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Nguyễn Hữu Lài, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Trần Cảnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Đại tá Lê Hồng Tư, Phó trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Lâm Khánh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Hoàng Thanh Lộc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự.

Trước đó, các cán bộ trên tự nguyện xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, với nhiều trường hợp còn thời gian phục vụ hơn 44 tháng. Ban Thường vụ và Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị Giám đốc Công an thành phố giải quyết theo nguyện vọng.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 9 Phó Trưởng phòng nghỉ hưu.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong của các đồng chí. Ông nhấn mạnh rằng dù còn đủ điều kiện công tác, các đồng chí đã tự nguyện nghỉ hưu để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương. Việc tự nguyện nghỉ hưu trước hạn tuổi không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo mà còn là hành động có ý nghĩa quan trọng trong công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy của ngành.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, các cán bộ nghỉ hưu đợt này đều là những người trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm công tác trong nhiều lĩnh vực như Tham mưu, An ninh, Cảnh sát. Dù ở vị trí nào, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy với nhiệm vụ, đoàn kết với tập thể, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, các cán bộ nghỉ hưu sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho ngành công an và Công an TP Đà Nẵng, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.