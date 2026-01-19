Hà Nội

Bên trong biệt thự gần 8.000m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên

Bất động sản

Bên trong biệt thự gần 8.000m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên

Biệt thự Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua cho bố mẹ tại Mỹ nằm trên khu đất rộng, bao quanh là mảng xanh, mang vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.

Chia sẻ với VietNamNet mới đây, Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cho biết hoàn tất toàn bộ chi phí, thủ tục pháp lý để sở hữu căn villa ở Dallas (Texas, Mỹ) hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Vietnamnet
Biệt thự nằm trên khu đất rộng 7.600m2 gồm 2 căn nhà cổ được xây từ đầu thế kỷ XX, mang kiến trúc Greek Revival lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Ảnh: Vietnamnet
Trong đó, ngôi nhà lớn khoảng 500m2 gồm 3 lầu, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm lớn, 2 phòng tắm phụ và 1 tầng dành cho sinh hoạt chung. Ảnh: Vietnamnet
Đây là nơi bố mẹ Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên sống cùng gia đình con gái thứ. Ảnh: Vietnamnet
Còn căn nhỏ khoảng 90m2, 2 lầu, được thiết kế như 2 căn hộ studio đầy đủ tiện nghi; là nơi ở của gia đình con gái út. Ảnh: Vietnamnet
Biệt thự rợp bóng cây xanh, yên tĩnh, được nàng hậu mua với giá 1,4 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng). Ảnh: Vietnamnet
Chia sẻ trên tờ Ngôi Sao, Ngô Mỹ Uyên cho biết, căn nhà trải qua nhiều lần cải tạo, trùng tu nhưng vẫn giữ vẻ đẹp cổ điển. Ảnh: Ngoisao
Vì yêu thích hội họa, chủ trước căn biệt thự thiết kế nhà như bảo tàng. Ảnh: Vietnamnet
Mỗi góc trong nhà đều có điểm nhấn riêng. Ảnh: Ngoisao
Thiết kế nhiều cửa sổ giúp phòng ngủ luôn thoáng đãng. Ảnh: Vietnamnet
Do nhà đông thành viên nên Ngô Mỹ Uyên đặc biệt chú trọng căn bếp với đầy đủ thiết bị hiện đại. Ảnh: Vietnamnet
Phòng tắm mang đến cảm giác như khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Vietnamnet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự cổ điển Mỹ #Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên #Kiến trúc Hy Lạp cổ đại #Sở hữu bất động sản quốc tế #Thiết kế nội thất bảo tàng #Biệt thự gia đình sang trọng

