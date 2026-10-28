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[VIDEO] GDP Trung Quốc quý III tăng 4,5%, đầu tư tiếp tục yếu

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[VIDEO] GDP Trung Quốc quý III tăng 4,5%, đầu tư tiếp tục yếu

GDP Trung Quốc tăng 4,5% trong quý III, vượt dự báo, nhưng đầu tư tài sản cố định 9 tháng giảm 7,2%, cho thấy đà phục hồi kinh tế vẫn còn nhiều thách thức.

Minh Quân - Hà Anh
#GDP Trung Quốc #Kinh tế Trung Quốc #Đầu tư tài sản cố định #Tăng trưởng kinh tế #Thống kê kinh tế

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