Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] GDP Trung Quốc quý III tăng 4,5%, đầu tư tiếp tục yếu
GDP Trung Quốc tăng 4,5% trong quý III, vượt dự báo, nhưng đầu tư tài sản cố định 9 tháng giảm 7,2%, cho thấy đà phục hồi kinh tế vẫn còn nhiều thách thức.
GDP Trung Quốc tăng 4,5% trong quý III, vượt dự báo, nhưng đầu tư tài sản cố định 9 tháng giảm 7,2%, cho thấy đà phục hồi kinh tế vẫn còn nhiều thách thức.
GDP Trung Quốc tăng 4,5% trong quý III, vượt dự báo, nhưng đầu tư tài sản cố định 9 tháng giảm 7,2%, cho thấy đà phục hồi kinh tế vẫn còn nhiều thách thức.
Mức phí trông giữ xe mới ở Hà Nội gây tranh luận khi người dân lo chi phí tăng, trong khi thành phố vẫn thiếu bãi đỗ và xe lấn chiếm lòng đường.
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Anthropic hạn chế tuyển kỹ sư mới vào nghề khi Claude Code viết hơn 90% mã. Dù vậy, con người vẫn cần giám sát và thời gian họp trong công ty tăng.
Dự thảo Bộ Công Thương đề xuất cửa hàng giữ giá cũ đến giờ điều chỉnh, lưu dữ liệu để giám sát dấu hiệu thông đồng; quy định hiện chưa có hiệu lực.
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Niên vụ 2025-2026, Việt Nam xuất khẩu 1,8 triệu tấn cà phê, thu 8,5 tỷ USD. Lượng tăng 21% nhưng kim ngạch chỉ nhích 1% amid quy định truy xuất nguồn gốc.
Hà Nội sẽ khảo sát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, lấy ý kiến cư dân và đánh giá từng cây. Thành phố chưa có kế hoạch thay thế hàng loạt.
LPBank và VietBank giảm lãi suất tiền gửi sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mức giảm cao nhất 0,6 điểm phần trăm mỗi năm.
Đến 18/10, California Fitness & Yoga tạm dừng ít nhất 5 cơ sở tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, khiến hội viên đối mặt phí lớp mới và dịch vụ bị cắt.
GDP Trung Quốc tăng 4,5% trong quý III, vượt dự báo, nhưng đầu tư tài sản cố định 9 tháng giảm 7,2%, cho thấy đà phục hồi kinh tế vẫn còn nhiều thách thức.
Mức phí trông giữ xe mới ở Hà Nội gây tranh luận khi người dân lo chi phí tăng, trong khi thành phố vẫn thiếu bãi đỗ và xe lấn chiếm lòng đường.
WFP cảnh báo El Niño trong giai đoạn 2026–2027 có thể đẩy ít nhất 49 triệu người tại 45 quốc gia vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính.
Anthropic hạn chế tuyển kỹ sư mới vào nghề khi Claude Code viết hơn 90% mã. Dù vậy, con người vẫn cần giám sát và thời gian họp trong công ty tăng.
Dự thảo Bộ Công Thương đề xuất cửa hàng giữ giá cũ đến giờ điều chỉnh, lưu dữ liệu để giám sát dấu hiệu thông đồng; quy định hiện chưa có hiệu lực.
Kho bạc Nhà nước huy động hơn 299.000 tỷ đồng trái phiếu trong 9 tháng đầu năm. Riêng tháng 9, HNX huy động hơn 70.000 tỷ đồng, tăng 152%.
Niên vụ 2025-2026, Việt Nam xuất khẩu 1,8 triệu tấn cà phê, thu 8,5 tỷ USD. Lượng tăng 21% nhưng kim ngạch chỉ nhích 1% amid quy định truy xuất nguồn gốc.
Hà Nội sẽ khảo sát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, lấy ý kiến cư dân và đánh giá từng cây. Thành phố chưa có kế hoạch thay thế hàng loạt.
LPBank và VietBank giảm lãi suất tiền gửi sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mức giảm cao nhất 0,6 điểm phần trăm mỗi năm.
Đến 18/10, California Fitness & Yoga tạm dừng ít nhất 5 cơ sở tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, khiến hội viên đối mặt phí lớp mới và dịch vụ bị cắt.
Đà Nẵng cho Basal Pay mở rộng thanh toán bằng tài sản mã hóa tới 10 khu vực, gồm sân bay và phố cổ Hội An. Chương trình thử nghiệm kéo dài đến 26/8/2028.
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Từ tháng 1 đến cuối tháng 7/2026, đường dây bị Công an TPHCM triệt phá đã đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm salbutamol ra thị trường nhiều địa phương phía Nam.