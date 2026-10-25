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[VIDEO] Đề xuất bỏ hạn ủy quyền nhận lương hưu 12 tháng

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[VIDEO] Đề xuất bỏ hạn ủy quyền nhận lương hưu 12 tháng

Dự thảo của Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hạn ủy quyền 12 tháng, cấp sổ BHXH điện tử và bồi thường chậm hồ sơ gây thiệt hại.

Minh Quân - Hà Anh
#Hưu trí #Bảo hiểm xã hội #Chính sách pháp luật #Ủy quyền nhận lương hưu #Bồi thường

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